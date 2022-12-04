新竹台大醫聯手華碩啟動「AI醫療語音紀錄」 降醫護負擔

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語音病歷新紀元 即時記錄、簡化醫療流程新竹臺大分院余忠仁院長表示，醫護人員在診療或照護病人的過程中，記錄病歷常佔用醫護人員很多時間。為了讓醫護人員能更有效率更精準地完成病歷或照護紀錄，啟動AI語音辨識系統，藉由語音建立說寫合一的工作模式，醫護人員以自然的口語與病人交談，系統即將口述內容同步轉為文字，醫護可以將文句帶入病歷，即時記錄，簡化醫療流程，共同開創語音病歷新紀元。」
AI語音辨識系統 降工作負擔、增進良好醫病關係新竹臺大分院智慧醫療創新中心主任譚慶鼎副院長表示，過往醫師診察需隨手記錄病人狀態以避免遺忘，而醫師執行觸診當下又無法記錄，事後又需回想或與護理同仁再三確認，非常不便與耗時；護理人員照護病人時亦同，需手寫筆記記錄病人傷口狀況，返回護理站再打成電子紀錄，造成極大工作負擔。
啟用AI語音辨識系統後，在跟病人問診、治療、說明或衛教的當下，即同步完成病歷或照護紀錄。對於忙著看診和治療的醫護人員而言，語音即時記錄不中斷，醫護人員也可以有更多時間與病人互動，增進良好醫病關係。
台灣醫護中英夾雜 客製化語音符合需求醫療語音在歐美等英語系地區已有成熟應用，針對臺灣醫護人員中英夾雜的使用習慣，華碩提供不同口音、專有名詞的客製化語音服務，結合新竹臺大分院的病歷紀錄知識，小規模快速開發及試用，最終在門診、臨床傷口照護、住院病人身體診察等場景導入，未來雙方將持續深度合作並拓展相關應用，提升醫療體系的行政效率與照護品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55990
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