美防長：美國正處於抗衡中國的關鍵時刻

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五角大廈11月28日發布年度中國安全報告指出，到2035年，中國將擁有約1500枚核彈頭，但報告並未明說中國希望如何使用這些核彈頭。
昨天美國軍方公開新一代匿蹤轟炸機B-21「突擊者」（Raider），設計目的是為了最好地應對中國快速發展的網路、太空和核子能力。
奧斯汀今天表示，中國「是唯一有意願，而且越來越有能力重塑其地區和國際秩序，以迎合其專制喜好的國家。讓我明白地說，我們不會讓這種情況發生」。
他在雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行的雷根國防論壇上說，五角大樓也對俄羅斯感到擔憂，繼續致力於武裝烏克蘭，同時避免讓衝突升級，演變成美國與俄羅斯的戰爭。
奧斯汀說：「我們不會被捲入蒲亭的戰爭，未來幾年將確定我們與中國的競爭條件。他們將塑造歐洲安全的未來，他們將決定我們的子孫後代是會繼承規則和權利的開放世界，或是面對試圖透過武力和恐懼進行統治的膽大妄為的獨裁者。」
儘管如此，奧斯汀說，在這兩種核子威脅中，中國仍是更大的風險。
奧斯汀說，為了因應那種崛起，「我們正以前所未見的方式調整預算，以應對中國挑戰。在我們這個不完美的世界裡，威嚇確實來自力量」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111204