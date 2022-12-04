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奇蹟的47歲！徐若瑄返日合體黑色餅乾　凍齡美貌被讚爆

▲女星徐若瑄（中）和日本成員天野博之（右）、南原清隆（左）組成「黑色餅乾」，當年相當受到歡迎 。（圖／翻攝自徐若瑄FB）
▲女星徐若瑄（中）和日本成員天野博之（右）、南原清隆（左）組成「黑色餅乾」，當年相當受到歡迎 。（圖／翻攝自徐若瑄FB）

記者江芷稜/綜合報導

經典日本團體回歸了！由女星徐若瑄（Vivian）和日本成員天野博之、南原清隆組成的「黑色餅乾」，歷經20多年時光，終於重返舞台，昨（3）日登上電視台特別節目《Best Artist 2022》表演，以一夜復活的限定團體和粉絲見面，今年47歲的徐若瑄紮起可愛的辮子頭唱跳，可愛臉龐和驚人馬甲線，讓歌迷驚呼都沒改變，根本是凍齡女神！

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▲徐若瑄5月7日小巨蛋開唱。（圖／索尼音樂）
▲47歲的徐若瑄皮膚依舊白皙嬌嫩。（圖／索尼音樂）
▲「黑色餅乾」當年發行單曲最高銷量有145張！（圖／翻攝自徐若瑄FB）
▲「黑色餅乾」當年發行單曲最高銷量有145張！（圖／翻攝自徐若瑄FB）
徐若瑄當年加盟《火焰大對抗》節目，與兩位成員組成黑色餅乾，與內村光良為首的「口袋餅乾」對抗，講日文雖有點不輪轉，表現卻很受歡迎，1997年在日本發布了首張單曲《Stamina鬪志》，隔年的《Timing時機》銷量更突破145萬張，登上日本紅白歌合戰舞台，隨後返回台灣發片，也有不錯成績。

▲徐若瑄花費數小時，重現當年的可愛辮子頭 。（圖／翻攝自徐若瑄FB）
▲徐若瑄花費數小時，重現當年的可愛辮子頭 。（圖／翻攝自徐若瑄FB）
這次合體演出，正好是《鬪志》發行25年的日子，47歲的徐若瑄花費數個小時重現當年的麻花辮，站在台上勁歌熱舞，掀起一波回憶殺，她很有誠意地換了幾套服裝，對著鏡頭狂送飛吻，以流利日文與主持人應答，影片在推特曝光被瘋傳。徐若瑄笑說排練時和團員再次相見，感覺依舊很熟悉，就像當年一樣。

粉絲見到睽違已久的徐若瑄，感動直呼「這是最棒的舞台」，尤其是女神美貌幾乎與20多年前一樣沒變，驚訝表示「奇蹟的47歲！」、「Vivian太可愛了」、「歡迎妳回來日本」、「小時候愛聽的歌，簡直就像做夢一樣」。

▲徐若瑄（中）和天野博之（右）、南原清隆（左）睽違20年重逢，感覺依舊很熟悉 。（圖／翻攝自徐若瑄FB）
▲徐若瑄（中）和天野博之（右）、南原清隆（左）睽違20年重逢，感覺依舊很熟悉 。（圖／翻攝自徐若瑄FB）
▲徐若瑄（中）返日表演，凍齡美貌讓粉絲驚豔 。（圖／翻攝自徐若瑄FB）
▲徐若瑄（中）返日表演，凍齡美貌讓粉絲驚豔 。（圖／翻攝自徐若瑄FB）

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