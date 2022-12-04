奇蹟的47歲！徐若瑄返日合體黑色餅乾 凍齡美貌被讚爆
經典日本團體回歸了！由女星徐若瑄（Vivian）和日本成員天野博之、南原清隆組成的「黑色餅乾」，歷經20多年時光，終於重返舞台，昨（3）日登上電視台特別節目《Best Artist 2022》表演，以一夜復活的限定團體和粉絲見面，今年47歲的徐若瑄紮起可愛的辮子頭唱跳，可愛臉龐和驚人馬甲線，讓歌迷驚呼都沒改變，根本是凍齡女神！
記者江芷稜/綜合報導
徐若瑄當年加盟《火焰大對抗》節目，與兩位成員組成黑色餅乾，與內村光良為首的「口袋餅乾」對抗，講日文雖有點不輪轉，表現卻很受歡迎，1997年在日本發布了首張單曲《Stamina鬪志》，隔年的《Timing時機》銷量更突破145萬張，登上日本紅白歌合戰舞台，隨後返回台灣發片，也有不錯成績。
這次合體演出，正好是《鬪志》發行25年的日子，47歲的徐若瑄花費數個小時重現當年的麻花辮，站在台上勁歌熱舞，掀起一波回憶殺，她很有誠意地換了幾套服裝，對著鏡頭狂送飛吻，以流利日文與主持人應答，影片在推特曝光被瘋傳。徐若瑄笑說排練時和團員再次相見，感覺依舊很熟悉，就像當年一樣。
粉絲見到睽違已久的徐若瑄，感動直呼「這是最棒的舞台」，尤其是女神美貌幾乎與20多年前一樣沒變，驚訝表示「奇蹟的47歲！」、「Vivian太可愛了」、「歡迎妳回來日本」、「小時候愛聽的歌，簡直就像做夢一樣」。