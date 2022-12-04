酸吳怡農選立委才來校慶　王鴻薇：接著人就不見了

北市第三選區立委補選激戰，校慶活動意外成藍綠攻防焦點。國民黨候選人王鴻薇質疑民進黨候選人吳怡農，並非每年都會出席民權國小校慶。不過，吳怡農昨日受訪卻說，他每一年都在，除了疫情期間外。對此，王鴻薇今（4）日質疑，吳除了2019年選立委時來過，接著人就不見了，她更大酸吳「平常看不到、選舉才報到。」
記者翁子竣／台北報導
民權國小昨舉行校慶活動，吳怡農受訪被問到，王鴻薇質疑沒看過他出現民權國小校慶活動。吳怡農表示，每一年都在這邊，疫情期間除外。不料，當媒體持續追問去年、前年都有出席？吳怡農卻看似不耐煩說「今天的重點是甚麼？」、「我不知道你還希望我說些甚麼？」
對於吳怡農說法，王鴻薇今受訪時直言，她在乎政治人物誠信問題，吳怡農說每一年都在民權國小，「但我真的想問，你到底在哪？我自己是民權國小校友，校慶活動我幾乎每年參加。」
王鴻薇質問吳怡農，除了2019年跟蔣萬安選立委時確實有出現，接著人就不見了，一直到這次參選才又出現，她也酸吳怡農「平常看不到、選舉才報到」，平常人在哪裡，吳應該要誠實面對。
媒體追問，民進黨說吳怡農沒離開過，一直在這個地方蹲點。王鴻薇則回應，是什麼樣的蹲點法？她自己長期經營北松山，在非選舉期間真的沒看到過吳怡農，是什麼蹲點法也應要說明。