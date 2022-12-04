換季服裝3大必買折扣優惠！H&M低至5折　GU冬裝190元起

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大家最期待的H&M 2022冬季折扣，已正式於全台14家實體門市開跑，包括女裝、男裝及童裝系列多款實穿基本款與當季時尚百搭單品，下殺折扣優惠低至5折，幫大家歸納出必買重點折扣單品精選。
女性長袖棉質上衣才200元、洋裝特價400元、針織衫500元、高領毛衣500元、雙排扣西裝外套竟然500元就有；男性斜紋襯衫特價350元、休閒運動褲特價450元、現在流行的泰迪熊外套只要500元，女生也能拿來當作oversized造型穿搭喔。父母必看的童裝優惠，包括2件組圖案套裝特價500元、有領絲絨洋裝特價250元、蜘蛛人圖案上衣特價150元。
GU冬裝單品最低190元起 抽「台北－東京」單人來回機票
「GU感謝祭」即日起12/8限時7天優惠暖心登場，全台實體店舖、網路商店同步推出，尤其眾多冬季熱門單品下殺限時折扣，邵雨薇也愛穿的「HEAT PADDED夾層外套」，男女款皆限定優惠價1,290元，童裝則是超甜價790元；彈性舒適的「STYLE-HEAT保暖衣系列」指定單品限時折扣100元，包括圓領、V領、U領上衣及內搭褲，最低190元就能入手；簡約百搭的男女裝休閒上衣多款現折200元。
「女裝多way連身裙」首次推出限定優惠價890元，可分開搭配的針織衫及連身背心裙是小資女必買的百搭單品，單穿或與襯衫、透膚上衣、長袖T恤等薄長袖多層次穿搭都很適合，可以從春秋穿到冬天。
最棒的是，GU感謝祭期間，於網路商店消費單筆滿1,000元，並選擇於GU實體店舖取貨，即贈送實體店舖或網路商店「滿千折百優惠券」乙張；於實體店舖消費結帳時掃描GU APP會員條碼，或是透過GU APP於網路商店下單，有機會抽中「台北－東京」單人來回機票（限量1名）。
UNIQLO超低優惠66折起！機能保暖單品現省1,000元
UNIQLO即日起12/8連續7天推出「年度最強感謝祭」，獻上秋冬換季必備的四大熱銷機能保暖商品男、女、童裝全面降價，寒冬出遊必備羽絨服及HEATTECH吸濕發熱衣等，優惠下殺66折，最低只要190元起。如厚羽絨系列「女裝 防風無縫羽絨連帽外套」最殺直降1,000元，「男女裝 特級極輕羽絨連帽背心」現省500元；「女裝 特級彈性高腰牛仔緊身褲」及「男裝HEATTECH棉質 EXTRA WARM極暖圓領T恤（9分袖）」也在優惠之列。
方便父母輕鬆補貨，UNIQLO童裝與嬰幼兒裝明星商品感謝價190元起，升級增加羽絨份量的「童裝 特級極輕羽絨連帽外套」特價1,490元，現省500元；「童裝 防風刷毛連帽外套」感謝價790元；「童裝 ULTRAMAN HEATTECH棉質T恤」特價390元、「嬰幼兒內搭褲」特價190元，款式眾多又划算，堪稱爸媽的冬日神隊友。
UNIQLO感謝祭至12/4，單筆消費2,500元，並掃會員條碼，即送BRUNO獨家首次聯名保溫杯乙個；12/5(一)～12/8(四)單筆消費滿1,000元，並掃會員條碼，即送台灣四大區域人氣伴手禮乙份；12/2(五)～12/8(四)於網路商店／實體店舖單筆消費1,000元（實體店舖需掃會員條碼），有機會把BRUNO超人氣風格家電帶回家；網路商店則獨家12/5(一)～12/8(四)於網路商店單筆消費滿1,000元，送在地伴手禮京盛宇祝福御守袋茶。