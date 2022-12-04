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亞洲步道大會在台辦　淡蘭古道步行建立國際步道路網串聯

▲侯友宜與台灣千里步道協會接待日本宮城縣代表團、韓國濟州偶來基金會、韓國步道協會代表進行交流儀式並合影留念。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.12.4）
▲侯友宜與台灣千里步道協會接待日本宮城縣代表團、韓國濟州偶來基金會、韓國步道協會代表進行交流儀式並合影留念。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.12.4）

記者吳嘉億／新北報導

首度在台舉辦的「第四屆亞洲步道大會徒步嘉年華」今（4）日在猴硐遊客中心揭幕，由新北市市長侯友宜與台灣千里步道協會接待日本宮城縣代表團、韓國濟州偶來基金會、韓國步道協會代表進行交流儀式；安排各國到新北淡蘭古道長路慢行，並跨海邀請日本宮城縣參訪團，參與新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華，希望奠下與日本宮城偶來步道締結基礎，加深國際步道路網串聯，讓先民拓墾的百年山徑開創下一個百年歷史。

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侯友宜表示，感謝協會邀請日本宮城縣參訪團來台交流踏查，積極推動宮城偶來步道與淡蘭國家綠道友誼步道的締結，協助推廣新北市觀光，指出日本宮城縣內目前共有四條宮城偶來步道，是宮城縣從311東北大地震的災害中重振與復興後，在韓國濟州偶來基金會協助下，規劃健行步道「宮城偶來」（OLLE，原是韓國濟州方言，指家門前的巷道小徑），本次探訪為宮城偶來步道與金字碑古道締結為友誼步道的第一步。

侯友宜受訪時也指出，新北市在觀光休閒產業不斷的推動，尤其在疫情舒緩以後，謝謝日本、韓國來的相關的活動，願意跟新北市建立起友誼的橋樑，讓友誼變成國際觀光休閒結盟的一個好地方，藉由徒步嘉年華會，歡迎觀光旅客都能夠到新北市來走一走。

今年亞洲步道大會在4-5日在台灣舉行，淡蘭古道為台灣國家綠道之一，範圍橫跨北台灣4個縣市，隨著國境解封，國際旅客陸續來台旅遊，其中金字碑古道的生態環境適合山林旅遊，同時也承載台灣百年歷史，無疑是最合適推薦給國際友人的友誼步道；而猴硐也串連牡丹、三貂嶺聚落形成雙百年環線的重要觀光旅遊帶，透過這些環境整合古道、鐵道、鐵馬的低碳旅遊，讓世界各地的旅客感受山林的魅力。

▲新北市瑞芳金字碑古道未來將與日本宮城縣奧松島步道締結成為友誼步道。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲新北市瑞芳金字碑古道未來將與日本宮城縣奧松島步道締結成為友誼步道。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）

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