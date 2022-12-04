亞洲步道大會在台辦 淡蘭古道步行建立國際步道路網串聯
首度在台舉辦的「第四屆亞洲步道大會徒步嘉年華」今（4）日在猴硐遊客中心揭幕，由新北市市長侯友宜與台灣千里步道協會接待日本宮城縣代表團、韓國濟州偶來基金會、韓國步道協會代表進行交流儀式；安排各國到新北淡蘭古道長路慢行，並跨海邀請日本宮城縣參訪團，參與新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華，希望奠下與日本宮城偶來步道締結基礎，加深國際步道路網串聯，讓先民拓墾的百年山徑開創下一個百年歷史。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，感謝協會邀請日本宮城縣參訪團來台交流踏查，積極推動宮城偶來步道與淡蘭國家綠道友誼步道的締結，協助推廣新北市觀光，指出日本宮城縣內目前共有四條宮城偶來步道，是宮城縣從311東北大地震的災害中重振與復興後，在韓國濟州偶來基金會協助下，規劃健行步道「宮城偶來」（OLLE，原是韓國濟州方言，指家門前的巷道小徑），本次探訪為宮城偶來步道與金字碑古道締結為友誼步道的第一步。
侯友宜受訪時也指出，新北市在觀光休閒產業不斷的推動，尤其在疫情舒緩以後，謝謝日本、韓國來的相關的活動，願意跟新北市建立起友誼的橋樑，讓友誼變成國際觀光休閒結盟的一個好地方，藉由徒步嘉年華會，歡迎觀光旅客都能夠到新北市來走一走。
今年亞洲步道大會在4-5日在台灣舉行，淡蘭古道為台灣國家綠道之一，範圍橫跨北台灣4個縣市，隨著國境解封，國際旅客陸續來台旅遊，其中金字碑古道的生態環境適合山林旅遊，同時也承載台灣百年歷史，無疑是最合適推薦給國際友人的友誼步道；而猴硐也串連牡丹、三貂嶺聚落形成雙百年環線的重要觀光旅遊帶，透過這些環境整合古道、鐵道、鐵馬的低碳旅遊，讓世界各地的旅客感受山林的魅力。