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力挺視障跑友　陳其邁出席我是你的眼視障公益路跑鳴槍

▲視障公益路跑今天起跑市長陳其邁（中）、立委趙天麟及高雄市馬拉松協進會理事長蘇子聰等人與所有參加，「我是你的眼視障共益路跑」跑友合影。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲視障公益路跑今天起跑市長陳其邁（中）、立委趙天麟及高雄市馬拉松協進會理事長蘇子聰等人與所有參加，「我是你的眼視障共益路跑」跑友合影。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

全台首場以視障朋友為主題的2022「我是你的眼視障公益路跑」今(4)日起跑，市長陳其邁除特別出席加油外，並與高雄市馬拉松協進會理事長蘇子聰等人共同鳴槍後正式起跑。陳其邁特別感謝主辦單位高雄市馬拉松協進會響應運動平權和超過 60 個團體及單位的熱情贊助。

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▲主辦單位從每位跑者報名費中的100元捐給視障團體，共捐出18萬元作為公益用途。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲主辦單位從每位跑者報名費中的100元捐給視障團體，共捐出18萬元作為公益用途。（圖／記者郭凱杰翻攝）
主辦單位馬拉松協進會理事長蘇子聰也表示，「我是你的眼視障共益路跑」推出後，受到很多在地企業的支持贊助，而視障跑者及陪跑員參加活動免費外，每位一般跑者報名費中的100元捐給障團體，共捐出18萬元作為公益用途。

▲全台首場視障公益路跑今天在高雄大榮中學起跑，共計有 1,773 跑者熱情參與，其中有 37 位視 障跑者及 37 位陪跑員參與。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲全台首場視障公益路跑今天在高雄大榮中學起跑，共計有 1,773 跑者熱情參與，其中有 37 位視 障跑者及 37 位陪跑員參與。（圖／記者郭凱杰翻攝）
「我是你的眼視障公益路跑」，今天清晨6時在高雄市鼓山區大榮中學操場鳴槍起跑，共計有 1,773 跑者熱情參與，其中有 37 位視 障跑者及 37 位陪跑員參與。競賽路線將從翠華路、九如四路出發，北上經雄峰路折返接鼓 山三、二路至蓬萊路折返。

陳其邁表示，今年10 月高雄富邦馬拉松首創視障組、輪椅組與運動輪椅組的無障礙路跑，是身障族運動平權發展的重要里程碑。全台首屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，分為21公里半馬組、10公里挑戰組和5公里健康組，有非常多選手報名參加，他非常感動大家起早共同響應視障公益路跑活動，也代表市民朋友感謝高雄市馬拉松協進會以及志工朋友。

蘇子聰也表示，「我是你的眼」視障公益路跑構想推出後，受到很多家在地企業，包括正忠排骨飯、上揚建設、城揚建設、台灣銘園、青葉油漆等支持贊助，而視障跑者及陪跑員參加活動免費外，一般組活動報名費部分捐作公益之用，大家 一起跑步做公益。

高雄市政府運動發展局局長侯尊堯表示，在運動場上，只要營造友善安全環境，做好動線規劃，一般人、身障族都能一 起揮汗享受運動快感，也期盼藉由今天視障公益路跑，讓大家 規律運動，同時一起用雙腳力量化為愛也讓社會重視身障者運動平權議題。

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