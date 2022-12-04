力挺視障跑友　陳其邁出席我是你的眼視障公益路跑鳴槍

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「我是你的眼視障公益路跑」，今天清晨6時在高雄市鼓山區大榮中學操場鳴槍起跑，共計有 1,773 跑者熱情參與，其中有 37 位視 障跑者及 37 位陪跑員參與。競賽路線將從翠華路、九如四路出發，北上經雄峰路折返接鼓 山三、二路至蓬萊路折返。
陳其邁表示，今年10 月高雄富邦馬拉松首創視障組、輪椅組與運動輪椅組的無障礙路跑，是身障族運動平權發展的重要里程碑。全台首屆「我是你的眼」視障公益路跑活動，分為21公里半馬組、10公里挑戰組和5公里健康組，有非常多選手報名參加，他非常感動大家起早共同響應視障公益路跑活動，也代表市民朋友感謝高雄市馬拉松協進會以及志工朋友。
蘇子聰也表示，「我是你的眼」視障公益路跑構想推出後，受到很多家在地企業，包括正忠排骨飯、上揚建設、城揚建設、台灣銘園、青葉油漆等支持贊助，而視障跑者及陪跑員參加活動免費外，一般組活動報名費部分捐作公益之用，大家 一起跑步做公益。
高雄市政府運動發展局局長侯尊堯表示，在運動場上，只要營造友善安全環境，做好動線規劃，一般人、身障族都能一 起揮汗享受運動快感，也期盼藉由今天視障公益路跑，讓大家 規律運動，同時一起用雙腳力量化為愛也讓社會重視身障者運動平權議題。