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隋棠「相差16歲」帥兒曝光！色誘喜宴熟女吃超開

▲《詐團圓》隋棠跟陳昊森飾演高顏值詐騙母子檔。（圖／双喜電影提供）
▲《詐團圓》隋棠跟陳昊森飾演高顏值詐騙母子檔。（圖／双喜電影提供）

記者黃雅琪/綜合報導

春節賀歲片《詐團圓》是隋棠婚後首次擔綱主角的電影作品，她這回挑戰演技飾演在舊金山唐人街長大的美女詐欺師「王芸」，倚靠美貌跟魔術伎倆詐騙維生，獨自扶養兒子Jason（陳昊森飾演）長大成人；這對相差16歲的高顏值母子檔首次攜手合作就「詐騙」天下無敵手。一場婚宴戲，隋棠藉由外貌跟7旬老翁上演「假結婚真詐財」，陳昊森就在台下耍牌技騙熟女，台上台下兩人默契十足合作無間。 

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▲隋棠當美女詐欺師造型百變。（圖／双喜電影提供）
▲隋棠當美女詐欺師造型百變。（圖／双喜電影提供）
隋棠在《詐團圓》為了施展騙術造型百變：難得以中式富貴吉祥新娘禮服現身，更有復古女伶、時尚貴婦、清潔員等各種裝扮亮相。隋棠為了飾演舌燦蓮花的魔女型詐欺師角色，學了不少魔術把戲：如錢幣、撲克牌、骰盅，大膽拋開平日端莊形象，展現撒嬌、潑辣、無賴的一面，但她並非十惡不赦的壞蛋，經常在施展詐術後將麻煩導回正軌，亦正亦邪的角色設計十分挑戰演技。 

▲陳昊森飾演帥哥詐欺師。（圖／双喜電影提供）
▲陳昊森飾演帥哥詐欺師。（圖／双喜電影提供）
陳昊森私下看了許多影片學魔術戲法，片中一改過往高冷內斂形象，陳昊森這次展露出熱情如火、花言巧語的萬人迷魅力，不管男女老少都通殺的「偷心印鈔機」帥哥詐欺師。不僅能騙，還會用英俊的臉龐蠱惑人心，擅長甜言蜜語，對女人格外有一套，耍起魔術把牌從桌上變到胸口，電力十足逗得出演對手戲的熟女姊姊們心花怒放，紛紛開起玩笑想吃他豆腐，故意輸牌將錢塞進自己胸口要陳昊森伸手拿。

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