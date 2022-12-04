太扯！飛長灘島「神級超低價」曝光 網大驚：比高鐵便宜
後疫情時代雖然重啟國際旅行，但仍處在「天花板」的天價旅費還是讓不少人望之卻步，其中最大的主因就是機票價格太貴。沒想到在當今各家航空都貴鬆鬆的情況下，竟有航班3千元都不到就能來回！時常分享機票優惠資訊的「布萊N機票達人」在臉書分享，曝光菲律賓皇家航空現在台北飛菲律賓長灘島含稅以及手續費，加起來總共才2235元台幣，讓大票網友跌破眼鏡直喊太扯，驚呼：「比坐一趟高鐵還便宜！」掀起一波話題。
記者汪睿琦/綜合報導
根據「布萊N機票達人」臉書分享菲律賓皇家航空現在推出超低價機票，經過換算分析，台北飛長灘島來回3776菲律賓披索（約2070台幣）+手續費300菲律賓披索（約165台幣），等於現在來回長灘島，只要台幣2235元！3千元都不到就可以飽覽長灘島浪漫海島風情，讓布萊N也直呼：「太扯了！」（出發日期：12/26(首航)，1/3；回程日期: 12/30，1/7，1/11）。
貼文一出吸引大票網友熱情討論，「這價格太爽了」、「可惡，真的扯，害我看到他正常價不想買了」、「比去墾丁划算！！」、「真的不想再寫台灣高鐵了，台北左營來回2980，高雄墾丁來回700」。不過有網友冷靜下來分析，「菲律賓還是要簽證」，相較機票、簽證費可能會稍貴一些。另外目前超低價機票似乎被熱情旅客搶購完售，「可惡這價錢已經完售了我看到的來回是4400台幣但還是很誘人！」就算是「正常價」還是讓不少人直喊心動，想搶便宜的朋友可能需要盯緊點了。