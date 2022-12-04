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死亡增29例！30多歲女曾打3劑疫苗　篩陽居隔3天後突逝世

▲中央流行疫情指揮中心表示，今天（4日）新增108例中重症、29例死亡。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心表示，今天（4日）新增108例中重症、29例死亡。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心表示，今天（4日）新增108例中重症、29例死亡，死亡個案中有1例特殊案例，為30多歲女性，曾接種過3劑疫苗，9月18日快篩陽性確診，在家隔離，但3天後卻不幸逝世，司法相驗解剖鑑定，死因為右肺炎及新冠病毒感染。

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▲一名30多歲女性，曾接種過3劑疫苗，9月18日快篩陽性確診，在家隔離，但3天後卻不幸逝世。（圖／指揮中心）
▲一名30多歲女性，曾接種過3劑疫苗，9月18日快篩陽性確診，在家隔離，但3天後卻不幸逝世。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為16例男性、13例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月18日至11月30日，死亡日期介於9月21日至12月1日。

另外，新增38例境外移入個案中，有12例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本、印尼及泰國(各2例)，法國、菲律賓及韓國 (各1例)移入，另29例感染國家調查中。入境日期介於今年11月5日至12月3日。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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