林青霞感嘆沒代表作 為白先勇一句話鬆口：想演舞台劇
作家林青霞，今（4）日在國家圖書館舉辦《青霞小品》新書發表會，文學家白先勇也親臨現場聲援林青霞，並與所有現場書迷分享寫作經驗。林青霞也透露願意寫劇本、演出舞台劇的想法，全場粉絲聽聞好消息，立刻拍手叫好，也相當期待林青霞能再跨領域挑戰自我。
記者黃雅琪/台北報導
林青霞坦言轉戰文壇的想法：「大家都以為我寫作是因為演很多戲，我是喜歡分享內心的想法，寫作就像修行一樣，我對很多人事物會很有好奇心很關注。」林青霞表示，有一次看到文學家白先勇接受電視訪談，被問到為什麼文筆那麼好，白先勇說因為「同情」，另一個訪問是問好萊塢巨星梅莉史翠普（Meryl Streep），為什麼演技如此優秀，她回答是很會觀察人，林青霞也因此受到寫作啟發。
投身文壇後，每天花費多少時間寫作，林青霞表示：「99％都是半夜寫到天亮，我收筆的時候天就亮、鳥就叫了，白天都玩夠了，剩下時間不知道怎麼消磨，我拍戲都是拍晚班，向來都是晚睡晚起，有時候白天寫。」從演員到作家，是否有考慮寫劇本，林青霞回：「如果有人找我寫劇本，我可以嘗試學習一下，小說我再想想跟白老師請教一下，或者跟瓊瑤姐請教一下。」
文學家白先勇感嘆：「我非常高興青霞轉成寫作，但相較之間我有一個遺憾！」他透露早年曾經與知名導演商討，決定要找林青霞演出自己的小說作品，當時大家還有道上海見面聊過，可惜後來沒有成功。此話一出，感嘆沒代表做的林青霞也海派回應：「乾脆我演一個你寫的舞台劇，不要演電影，總是要有一個轉變。」所有在場粉絲聽聞興奮不已，鼓掌歡呼。