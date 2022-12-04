大S刷汪小菲的卡挨轟！陸網紅逆風曝「3關鍵」：合法合理
中國富商汪小菲和前妻大S風波再度延燒，繼大S曬出2億房產明細，以及2600萬的借據後，汪小菲也搬出證據回擊，其中，大S和具俊曄的婚禮頭紗、珠寶等等費用，全都是刷汪小菲的卡，引起熱論。對此，中國微博網紅就分析3大關鍵，認為大S合法合理。
娛樂中心/綜合報導
專門談論時事的知名微博主「陳生大王」，今（4）日發文分析3大關鍵，第一是婚後賠償（贍養費），「無論是按月給，還是刷卡形式，只要根據合約交付大S，那就是大S的錢，她想買什麼就買什麼，合法合理。」第二是汪小菲曬出的證據並非自己的刷卡帳單，而是大S的網購紀錄，「猜出或記住前妻的密碼，再公佈前妻的生活隱私。這恐怕不合理，也不合法。」
最後是離婚協議是否有保密條款？他認為，以2人的律師水平，離婚協議裡沒有保密協議是很難想像的一件事，「況且之前汪數次發作，衝動如他，也從未展示過協議細則。如果此次擅自公佈合約內容是破壞保密條款，那同樣不合法也不合理。」
陳生大王分享，「多看看歐美名人世界，離異後保證無收入方、低收入方、孩子生活水平不變是最基本條款。對一位為家庭退隱的女明星來說，消費水平自然不能用你我的標準去衡量。」也呼籲大家不用急著去罵大S很壞，「希望每一位朋友，將來在面對婚姻和糾紛時，都不要羞於談錢。是我的，我就該拿到，是我的，我就該用。這才是新時代的精神。老喜歡暴露我隱私，簽完協議又捨不得，才是真挺那個的。」
貼文也獲得不少網友支持，「非常贊同，沒有契約精神還好意思標榜自己是企業家」、「這種沒有契約精神的人真的，還一直暴露隱私暴露各種私事還有一堆女生支持他…」；但也有人認為，「從法律角度來說沒毛病，按協議走。無度亂花前夫的錢還說是自己買的房，非常沒品」、「第1條，是挺合法合理的，但也挺沒下限的。」（編輯：詹鎰睿）