汪小菲荷包慘了！張穎穎得知大S購物刷百萬 發6字文洩憤
40歲的汪小菲和大S離婚後，與小14歲的新歡張穎穎打得火熱，最新進度是邁入同居階段，兩人直播時躺在床上同框，在抖音曬出甜蜜合照，本來和大S、具俊曄兩對情侶各自安好，沒想到大汪戰火再起，汪小菲自曝給前妻信用卡附卡，購買豪奢服飾、名牌包高達上百萬元，讓張穎穎也不高興了，在朋友圈發文6個字「我也要買買買」，網友笑虧汪小菲荷包真的慘了。
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲去年被爆出軌張穎穎，當時他和大S尚未離婚，女方為他墮胎付出慘痛代價，痛罵「身體被搞壞了」，台灣狗仔葛斯齊爆出他大方給張穎穎刷卡套現420萬元人民幣（約1,800萬元台幣），為張穎穎家人買房，以及入手豪車，滿足女友要求。
此外，張穎穎規定嚴格戀愛條約，包括「亂加女生微信就賠人民幣100萬元」、「被發現和女生聊騷就賠人民幣200萬元」、「酒後懷念前任或看照片就賠人民幣500萬元」、「被發現和女生喝酒聊騷上床後賠人民幣1,000萬元」等，連檢舉者都可以得到一半獎金，種種規定都是罰款天價。
如今，汪小菲支付高額贍養費，還自曝大S購物清單和刷卡紀錄，都由他大方付錢，不但被網友批評簽署「不平等條約」，連張穎穎也吃醋發朋友圈表示「我也要買買買」，還附上一個笑臉，笑到網友內心發寒，反問「小三還能跑出來跟自己受了委屈一樣，真的看不懂了」、「張三又搶戲，這麼忍不住」、「罰款還不夠她買嗎，不應該啊」，還有人心疼張蘭「這得賣多少酸辣粉啊，累死蘭姐算了」。