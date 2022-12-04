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兄弟檔持刀闖三峽宮廟！偷走香油錢2萬元　落網錢全花光

▲新北市一對凌姓兄弟檔，3日闖入三峽區一家宮廟，偷走裝有香油錢的保險箱，取走2萬現金後，將空箱棄置在公墓。（圖／翻攝畫面）
▲新北市一對凌姓兄弟檔，3日闖入三峽區一家宮廟，偷走裝有香油錢的保險箱，取走2萬現金後，將空箱棄置在公墓。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

新北市一對26歲及28歲凌姓兄弟檔，3日上午持藍波刀，破壞三峽區李山神宮的氣窗後闖入行竊，直接扛走裝有香油錢2萬元的保險箱，廟方人員7時許發現保險箱失竊報案，警方經調閱監視器後循線追查，在今（4）日凌晨1時許，在二鬮路麻園路口發現作案用車後，旋即逮捕2名犯嫌，並起獲作案用刀及安非他命，但偷來的現金已全花光，而空保險箱則棄置在公墓，兩人訊後依竊盜及毒品罪移送偵辦。

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據了解，警方在調閱監視器後發現，凌姓兄弟檔當晚持藍波刀，破壞宮廟的氣窗後爬入，將宮廟內裝有2萬元香油錢的保險箱扛入車內載走，警方以車追人，2人在4日凌晨1時許被逮補，並起獲犯案用的藍波刀及安非他命，犯嫌也向警方供稱，2人破壞保險箱後取出2萬現金，並將空箱棄置在公墓，而現金已全花光，全案訊後依竊盜及毒品罪，將2人移送偵辦。（編輯：林莞茜）

▲新北市一對凌姓兄弟檔，3日持藍波刀破壞三峽區宮廟氣窗後，闖入偷走裝有香油錢的保險箱。（圖／翻攝畫面）
▲新北市一對凌姓兄弟檔，3日持藍波刀破壞三峽區宮廟氣窗後，闖入偷走裝有香油錢的保險箱。（圖／翻攝畫面）
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