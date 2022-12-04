藍副議長葉林傳具黑道背景？朱立倫批：民進黨不要牽拖
台北市第三選區立法委員補選激戰，國民黨候選人王鴻薇緊咬民進黨候選人吳怡農與黑道勢力關聯。不過，王鴻薇找來國民黨籍台北市議會副議長葉林傳幫忙輔選，而葉也被指控有黑道背景。對此，國民黨主席朱立倫今（4）日砲轟，民進黨不要隨便牽拖，還痛斥要打烏賊戰也不要太離譜。
記者翁子竣／台北報導
葉林傳將在北市中山區幫忙輔選，王鴻薇今早受訪表示，中山區要協助幫忙的人很多，從市黨部與所有選區議員，及台北市長當選人蔣萬安中山區後援會都還沒解散，大家都會大力幫忙，每一位國民黨支持者與同志，都會協助補選取得勝利。
對於葉林傳被指有黑道背景，王鴻薇也強調，葉林傳跟他是長期的同事，並不認為這件事情會困擾到她，且葉林傳當選議員是受到選民檢驗，這部分很有信心。王更直言，葉擔任議員不管問政或選民服務，都跟其家族背景沒關係，這與民進黨內部主導市民還有選舉的情況不同。
朱立倫今前往宜蘭縣舉行感恩茶會時，有媒體訪問再度問到，民進黨質疑葉林傳是黑道背景幫忙輔選。朱立倫說，葉林傳本身就是北市議員也是副議長，「民進黨不要隨便牽拖」。他強調，最重要是王鴻薇實在且清清白白，擔任16年議員獲得所有市民肯定，民進黨要打烏賊戰，也不要打得太離譜。