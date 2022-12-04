孟耿如當媽心累！黃子佼「直播31分鐘」全說了：我們沒事

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黃子佼坦言，多一個奶爸的身分，讓他很幸福很美好，而有了新成員後，也確實讓夫妻倆的生活結構徹底改變，這也是他們預料中的事，同時也替力挺老婆，「適度發洩很健康，適度的負面很合理，沒有人是正面的啦，包括我在內。」
至於為何工作滿檔？黃子佼則解釋，其實他推掉的工作，跟他接的數量差不多，從過去一天平均3個行程起跳，到現在常常一天只有一個行程，也盡可能地在工作完後，趕回家接手保母照顧小孩，由於夫妻倆工作性質不同，他也很常勸老婆慢慢來，做完再回家，而自己完全OK，可以一打一。
黃子佼也分享，他常常跟老婆說：「一個黃子佼的養成很不容易！」從16歲踏入演藝圈至今34年，中間曾經歷做錯事，失去舞台的空白期，但又爬回來了，因此才會很珍惜每項託付每個工作，「很多工作我不接，它就不辦，你信不信？它不是一個家庭的事，而是好幾個家庭，因為這工作賺到錢。」
黃子佼說，絕對不會因為有了小孩，而不去做公益活動，也不會因為有了家庭後，去背棄20、30年的交情，直到玉米5個多月後，他才慢慢開始有了社交，有了聚會，因此夫妻倆都很努力在兼顧家庭和工作上，彼此能做的都沒少做。
有趣的是，在這次的事情發生後，身邊有很多好友好奇，還有沒有要生第二胎的打算？黃子佼則回應，「我說還有得瞧囉！還有得聊囉！」最後也不忘強調，會身心俱疲是很正常的，但他們已經沒事了，「大家放心！我們會好好的。」（編輯：詹鎰睿）