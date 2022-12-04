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孟耿如當媽心累！黃子佼「直播31分鐘」全說了：我們沒事

▲黃子佼直播親吐心聲，強調夫妻倆沒有事了，要大家放心。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼直播親吐心聲，強調夫妻倆沒有事了，要大家放心。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

娛樂中心/綜合報導

藝人黃子佼和孟耿如結婚兩年，今年5月迎來女兒玉米，1家3口過得充實又幸福。不過，孟耿如日前卻突然PO文宣洩當媽媽後的負面情緒，引起外界關注，擔心婚姻是否遇到危機？對此，黃子佼昨（3）日晚間也開啟長達約31分鐘的直播與大家分享夫妻倆的心聲，並強調目前已經沒事了，要大家放心。

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黃子佼表示，當天一早看到老婆孟耿如的文章就馬上清醒，但因為太趕著出門，夫妻倆沒有辦法好好聊一下，不過他能理解，老婆適度發洩負面情緒，分享職業婦女的心情，也謝謝各界好友們的關心，目前夫妻倆事後也已經溝通過了，一切都很好都沒事。

黃子佼坦言，多一個奶爸的身分，讓他很幸福很美好，而有了新成員後，也確實讓夫妻倆的生活結構徹底改變，這也是他們預料中的事，同時也替力挺老婆，「適度發洩很健康，適度的負面很合理，沒有人是正面的啦，包括我在內。」

▲孟耿如（右）與老公黃子佼2020年結婚。（圖／翻攝自孟耿如IG）
▲孟耿如日前承認當媽後身心俱疲，黃子佼也非常心疼。（圖／翻攝自孟耿如IG）
至於為何工作滿檔？黃子佼則解釋，其實他推掉的工作，跟他接的數量差不多，從過去一天平均3個行程起跳，到現在常常一天只有一個行程，也盡可能地在工作完後，趕回家接手保母照顧小孩，由於夫妻倆工作性質不同，他也很常勸老婆慢慢來，做完再回家，而自己完全OK，可以一打一。

黃子佼也分享，他常常跟老婆說：「一個黃子佼的養成很不容易！」從16歲踏入演藝圈至今34年，中間曾經歷做錯事，失去舞台的空白期，但又爬回來了，因此才會很珍惜每項託付每個工作，「很多工作我不接，它就不辦，你信不信？它不是一個家庭的事，而是好幾個家庭，因為這工作賺到錢。」

黃子佼說，絕對不會因為有了小孩，而不去做公益活動，也不會因為有了家庭後，去背棄20、30年的交情，直到玉米5個多月後，他才慢慢開始有了社交，有了聚會，因此夫妻倆都很努力在兼顧家庭和工作上，彼此能做的都沒少做。

有趣的是，在這次的事情發生後，身邊有很多好友好奇，還有沒有要生第二胎的打算？黃子佼則回應，「我說還有得瞧囉！還有得聊囉！」最後也不忘強調，會身心俱疲是很正常的，但他們已經沒事了，「大家放心！我們會好好的。」（編輯：詹鎰睿）


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