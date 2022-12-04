吳宗憲找林襄接《小明星大跟班》 峮峮親吐「無緣心聲」
由於吳姍儒（Sandy）懷孕已將近8個月，她向節目《小明星大跟班》告假，而爸爸吳宗憲則是已列出一排代班人人選，表示啦啦隊女神有優先權，也透露原本要找「PS女孩」峮峮（吳函峮）搭檔，但對方卻無法配合錄影時間，只好改找「樂天女孩」林襄，對此，峮峮與畇二今（4）日擔任飲料店一日店長時，就說出失落心聲。
記者侯家瑜/台北報導
峮峮表示《小明星大跟班》剛好卡到拍戲、《飢餓遊戲》 外景檔期，「前面已經先答應廠商，所以《小大》代班沒辦法。」至於吳宗憲後來改找林襄，峮峮語帶失望地說：「她剛好有時間，我就時間卡住，我也很失落，但還是希望未來可以跟憲哥合作。」
峮峮日前與柯震東爆出緋聞，男方昨日出席活動時，表示2人在出道前就認識，認識10幾年，就只是好朋友，而峮峮稍早被問到時，也大方地說：「我們認識非常久。」坦言看到新聞後，並沒有想太多，感情也一直都是空窗。被問到是否有關心，近來「樂天女孩」倪暄爆出劈腿樂天桃猿外野手陳晨威事件？峮峮坦言得知當下確實很震驚，但也不太清楚細節，至於啦啦隊和球員之間的感情和分寸該如何拿捏？她則表示每一隊風氣不一樣，所以很難說。