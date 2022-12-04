錯過熊好券？北市再加碼耶誕同樂 500元現金券明起開抽
繽紛耶誕節將至！台北市觀傳局為響應聖誕活動，將自明（5）日至12月25日，攜手公館商圈推出消費抽好禮活動，民眾只要至指定合作店家單筆消費滿150元，即可至台北通APP參加抽獎抽多重好禮，呼籲錯過登記熊好券的民眾，千萬要把握這次機會，將500元公館抵用券抽回家。
編輯中心／綜合報導
台北市今年打造「2022台北耶誕愛無限」，以聖潔、榮耀的黃與白色調為基調，將台北市新生南路至公館自來水園區化身為行走的美術館，觀傳局還沿路設置六大絕美燈區，並在3日晚間，由台北市長柯文哲點亮大安森林公園11號出入口耶誕樹主燈，及新生南路至公館自來水園區燈飾，為聖誕活動揭開序幕，也希望在歲末年終之際，為台北市注入濃濃的歡樂過節氛圍，讓台北市更加熱鬧、將人潮帶進商圈消費。
觀傳局指出，燈飾將於111年12月3日至112年1月2日，每日17時至22時亮燈，歡迎民眾至新生南路一、二、三段、和平東路一段、公館自來水園區拍照打卡，除此之外，今年更攜手公館商圈推出消費抽好禮活動，與臺台公館商圈協會及臺大公館商圈發展促進會共同舉辦「2022臺北耶誕愛無限暖心耶誕遊公館」活動，只要於12/5至12/25活動期間，至指定合作店家單筆消費滿150元，即可至台北通APP參加抽獎，有機會抽中iPad mini、Switch、Airpods Pro、千元商圈大禮、500元電子消費抵用券等耶誕好禮。
觀察局說，熊好券使用期限至12月18日，若先前錯過登記或沒抽到的民眾，千萬要把握這次機會將500元公館抵用券抽回家。另外，12月23日晚間將舉辦「2022台北耶誕愛無限 耶誕健走報佳音」活動，邀民眾從真理堂出發，行經公館商圈到自來水園區思源街口廣場終點站，沿途報佳音、發送小禮物，共度歡樂佳節。（編輯：林莞茜）