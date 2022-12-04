讚吳怡農剷黑道政治 趙怡翔籲：別讓有心人搶走發言權
投入台北市立委補選的民進黨參選人吳怡農，近期遭質疑與黑道勢力關係密切，對此新科台北市議員趙怡翔今（4）日發文力挺吳，提及吳怡農不是黑道也不曾縱容，更努力驅除黑道在政治的影響力，呼籲應積極正面對決，彰顯自己的高度與對方的缺失，不要再讓國民黨定調議題，也別讓有心人士搶走發言權。
記者陳威叡／台北報導
甫當選議員的「口譯哥」趙怡翔說，九合一大選時自己就很困惑，台灣防疫表現備受各國肯定，超額死亡率是世界倒數3名，疫苗施打率也是全球頂端，但指揮官陳時中卻被罵到臭頭，被形塑成為罪人一般。
趙怡翔表示，只能說在野黨選舉手段實在高招，「是」可以講成「非」，「黑」可以講成「白」，而現在這樣的選舉手法又在重演，吳怡農當然不是黑道，也不曾縱容黑道，從他的歷史紀錄可以看到，努力驅除黑道在政治的影響力。
趙怡翔稱，但即便如此，如果不小心，接下來的選舉依然會被形塑成為一個與黑道有連結的對決，所以別中招，不要讓國民黨再度以負面攻擊、抹黑來定調選舉態勢，籲積極與正面的對決，彰顯自己的高度與對方的缺失，提出對國家的願景與理想，這是吳怡農的優勢，也是贏得選舉的關鍵，「別讓歷史重演。」