汪小菲「借據太潦草」還有效？律師曝3點狂讚：他都有做
女星大S（徐熙媛）近期不斷遭到汪小菲、張蘭母子倆的攻擊與指控，昨（3）日就忍不住貼出證明，強調台灣2棟房子是她買的，以及2018年汪小菲向她借2600萬元的親筆借據，到現在也只還500萬。不過，就有中國網友質疑，這借據還具有法律效力嗎？對此，巴毛律師也解釋了，並反過來大讚汪小菲是英雄。
娛樂中心/綜合報導
巴毛律師今發文狠酸，「首先，在這邊要先謝謝汪汪隊小隊長小菲，如果不是他跟她媽大隊長張蘭一直鬧事，我們也不會有這麼多素材可以做法普，很少有人離個婚可以提供這麼多法普素材的，真的謝謝他！」接著提到了汪小菲的親筆借據，字跡潦草像隨手亂寫的，就被網友質疑是否還具有法律效力。
她解釋，「據要表彰的是『借貸契約』的存在，借貸契約其實沒有規定一定要書面」，只不過還是要有證據比較好處理，以免對方欠債不還，而借據也沒有規定形式，而且只要借據上能看出雙方有成立借貸契約就可以。
巴毛律師建議，借據上還是要擁有3個重點，包含「借款人、被借款人是誰？」、「借了多少錢？確切金額是多少？」、「什麼時候借？什麼時候要還？」結果汪小菲的親筆借據上通通符合條件，因此，這張借據是絕對有效力的，「真的很棒，容我尊稱它汪仔小英雄。」
再來巴毛律師也提醒，借據、借貸契約不一定要以書面形式處理，手機訊息上的也可以，例如：「小毛～我跟你借個一百萬週轉，下個月10號還你」， 然後再配合上小毛匯款100萬給大胖的匯款紀錄，都一樣可以作為借款的證明。最後巴毛律師也不忘轉發照片調侃汪小菲，「圖片看得出來，大S很早以前就叫小菲閉嘴少說點話了，聽某嘴大富貴啊小菲，前妻的話更要聽好嗎。」（編輯：詹鎰睿）