貢寮鮑免費請你吃！明天快閃地點曝光 限量百份手刀衝
你沒有看錯，東北角季節限定美味「貢寮鮑」真的要請饕客們免費品嘗！新北漁業處宣布，將於明（6）日在新北板橋遠東百貨前廣場與民眾相見歡，從上午10點開始展售從貢寮直送的新鮮在地海味，其中還有限量100份的「現煎貢寮鮑」要請饕客們免費試吃，民眾只要掃QRcode按讚，完成2步驟後就可以嚐鮮到新鮮當季盛產貢寮鮑。數量有限饕客手速要快，被吃完可就沒有了！
記者汪睿琦/綜合報導
新北漁業處宣布將在明天帶著東北角當季新鮮海味與饕客們見面，除了展售產地直送的新鮮海味外，包含各式當季東北角白帶魚、小卷、鯖魚、透抽等優質水產品從貢寮直送現場，還有精彩的「廚師亂打秀」表演，料理女王蔡季芳(阿芳老師)也會在現場示範貢寮鮑美味料理方式及分享秘訣。不僅如此，當天還會有現量100份的現煎貢寮鮑提供給民眾拚手速嚐鮮，只有至活動現場掃QRcode「新北漁樂快爆」FB貼文按讚即可免費試吃！
新北漁業處指出，每年11月至隔年3月產季期間的貢寮鮑最是鮮嫩肥美，前往東北角旅遊千萬記得到當地餐廳品嚐這一在地季節限定美味，無論是鼻頭阿珠海鮮餐廳的哇沙米貢寮鮑、和美阿義海鮮商店的香蒜貢寮鮑、美豔山海洋牧場現烤貢寮鮑、澳底龍蝦大王的黃耆枸杞九孔湯，還是極東漁村馬崗靠海生活的貢寮鮑火鍋，都是備受當地食客愛戴的海鮮美食口袋名單，新北漁業處邀請民眾來東北角觀光時，別忘了來拜訪一下這些「東北角之光」喔。