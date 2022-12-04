淡蘭徒步嘉年華登場 台日韓五感體驗台灣山林步道之美
第四屆亞洲步道大會，繼前三屆在韓國、日本舉辦之後，今年12月2日至5日移師台灣登場。農委會水保局臺北分局、基隆市政府與台灣千里步道協會，今日聯手舉辦「淡蘭徒步嘉年華-暖暖線活動」，歡迎來自日、韓友人及遊客，一起徒步走訪蘊藏豐富人文歷史，以及自然生態的淡蘭百年山徑，參觀台灣傳統打菁藍染技藝，五感體驗台灣山林之美。
記者金武鳯/綜合報導
農委會水土保持局臺北分局分局長蔡金龍表示，亞洲步道大會自2014年開始，由亞洲步道聯盟會員組織輪流，兩年一度舉辦區域盛事。承襲前三屆在韓國濟州島、日本鳥取、韓國釜山舉辦，第四屆大會由台灣千里步道協會爭取，於2日起在台灣登場，希望藉由國際會議以及徒步健行活動，讓來自世界各地的健行組織與徒步愛好者，認識台灣步道美景，也體驗當地文化與美食，促進步道產業與經濟發展。
蔡金龍指出，第四屆亞洲步道大會於12月2日至5日舉辦，國外賓客參訪團在台停留期間，分別由千里步道協會偕同國家發展委員會、客家委員會、行政院農業委員會林務局、交通部觀光局、水保局臺北分局、基隆市政府等機關單位，共同協力接待。
基隆市政府攜手水保局臺北分局、台灣千里步道協會，特別於今日策劃「淡蘭徒步嘉年華-暖暖線活動」，讓國內民眾與遠道而來的外國友人，一起透過徒步方式，實地走訪充滿歷史文化風采的淡蘭百年山徑暖暖段；中途休憩於大菁休閒農場，讓外國賓客認識台灣傳統打菁藍染技藝，五感體驗水保局淡蘭古道暖東段生態區域亮點成果。
分局長蔡金龍表示，第四屆亞洲步道大會主題為「齊聚，夢想之路 Together We Go Further」，為期四天的活動，包含步道聯盟年會、國際綠道研討會、晚宴、文化之夜、三條國家級步道徒步嘉年華，集結國內外步道愛好者共襄盛舉，讓喜愛徒步的國內外朋友，體驗北台灣的文化、人情外，也讓世界看見台灣山林步道之美，建立起國際步道友誼。
活動中，水土保持局臺北分局分局長蔡金龍與日方代表互贈伴手禮，加深國際交流與互動。藉由徒步嘉年華活動，讓國外賓客深刻感受在地熱情，體驗淡蘭百年底蘊！