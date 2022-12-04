18年好友「金教授」幫助寫作 林青霞謙虛：我不是大明星
資深演員暨作家林青霞，今（4）日在國家圖書館舉辦《青霞小品》新書發表會，林青霞、文學家白先勇在現場深度對談，與所有書迷們分享寫作感想。作家林青霞謙虛說：「我也不是作家、我也不是大明星，我只是一個寫文章、寫作的人，現在我只能承認這個。」
記者黃雅琪/台北報導
作家林青霞在過去有3部著作《雲去雲來》、《窗裏窗外》、《鏡前鏡後》，今日林青霞與書迷分享，第4本著作《青霞小品》的創作起源：「為什麼叫《青霞小品》呢？我想把生活上的小趣味、小禮物寫下來，在疫情中博君一笑，所以叫它小品。」她補充道：「前3本書我為書名很傷腦筋，但是這本《青霞小品》我是非常的堅持，一早就定下名字。」
文學家白先勇分享，當初林青霞請教他如何寫作時他的回應：「我就講了一句話，把妳心裡的話寫出來！寫散文要真實，要忠於自己，心裡面想什麼就寫什麼。」散文貴在於「真」，白先勇讀完《青霞小品》的感想是：「人生最重要的是真善美，她的文章很真、講真話，青霞是很善良的人，因為真、因為善所以美。」
跨領域轉戰文壇的關鍵，林青霞特別感謝相識18年好友，香港中文大學翻譯系系主任金聖華：「我的好朋友也是我的貴人，她的督促讓我不停寫作，而且我很主動去討教傑出的作家，白老師我也常常請教。」白先勇補充道：「金聖華也是我的老朋友，他是香港中文大學翻譯系系主任，在香港很有地位，她是上海人，我跟她結緣是因她辦了全球華人青年文學獎，青霞想轉換跑道的時候就遇見金聖華。」