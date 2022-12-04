《無邊》組台灣首支探險隊 宥勝闖零下30度南極生死邊緣
紀錄片《無邊》是導演楊力州創作20多年來，最深沉的自我省思與反芻。西元2018年簽下生死狀立下遺囑，台灣第一支「南極探險隊」隊員，由橘子集團董事長兼執行長暨橘子關懷基金會創辦人劉柏園、探險主持人宥勝、超馬選手陳彥博及2位大學生林語萱、吳昇儒，5人組成的南極長征隊出發，以徒步15天350公里的挑戰的方式展開一場生命旅程。
記者黃雅琪/綜合報導
導演楊力州記錄著長征途中，隊員和自己的心靈及景況，跟隨百年前英國探險隊手稿日誌，兩隊跨越交錯時空的耐力戰，在冒險中探尋人生意義，也讓每個人都再次重新審視自己的另一個面向。「真的不是開玩笑，我們每天都在生死一瞬間徘徊，在零下30度的狂風暴雪，克服失溫、缺糧、凍傷等險惡考驗。」
導演楊力州認為「在南極最重要的是，好好喝水、好好吃飯、好好穿衣服，這些事大家現在都覺得沒什麼，在南極必須被非常認真看待的。南極對我們很寬容！現在明白人生如同在南極，只有自己才能夠陪伴自己。」導演楊力州希望透過《無邊》，鼓勵與他面臨相同狀況的朋友，傳遞「去做你害怕的事！勇敢的面對自己心中的那個南極！」《無邊》將於西元2023年1月6日全台上映。