遠東科大2022高雄國際發明暨設計展獲4金3銀2銅
2022年高雄KIDE國際發明暨設計展在高雄國際會議中心舉辦舉辦，今年總計約有30個國家，408件發明品參加展覽競賽。今年遠東科技大學參賽的9件作品，總共獲得4面金牌、3面銀牌、2面銅牌獎及2面柬埔寨諾頓大學特別獎，共11面獎牌。
記者張振興/台南報導
遠東科大表示，今年參賽的9件作品有4件榮獲金牌獎，分別是由機械工程系教授陳智成、同學許書銘、綠能材料研究中心職員楊建民共同研發的「廢鋁電解液資材化高純度氮化鋁粉末之方法」。由化妝品應用管理系教授丁永強，機械工程系教授陳惠俐，化妝品應用管理系教授李明峻、蔣丞哲，飛機修護系教授林松義，化妝品應用管理系同學涂欣惠、江宗憲及職員吳珮鈴共同研發「可分解之果皮及羥基磷灰石吸管的製造方法開發」。由創新商品設計與創業管理系教授陳玉崗、同學張雁鈞、程姿綾、呂東林、邱棠莉、謝敏玲、張國賢共同研發之的「具有樞轉式牆體的迷宮玩具」。由餐飲管理系教授蔡若鵬、謝錦良、洪三讚，同學陳俞瑄、藍宣堯、陳盈志、陳信友共同研發的「食品造型與裝飾系統」。
榮獲銀牌獎作品有3件分別是由機械工程系王振興教授、陳惠俐，同學黃晢文、楊詠荏、黃柏諺及王勛平共同研發的「合金散熱膏」。由創新商品設計與創業管理系教授游淑斐、飛機修護系教授林松義，同學黃冠璋、魏君靜、陳邑銓及曾麗月共同研發的「摺合式飲料紙杯」。由由創新商品設計與創業管理系教授游淑斐、飛機修護系教授林松義，同學陳邑銓、曾麗月、魏君靜以黃冠璋共同研發的「視障QR CODE導引結構」。
遠東科大校長王榮聖說，遠東科大在國內外專利的成果已超過四千件以上，是目前大專院校之冠，學校重視學生創意思考與培養解決問題的能力，並運用創意思考的能力，來發掘個人創意，期能為國家培育優秀的人才。