T1／愛禮飆破聯盟紀錄砍56分　蔣淯安：去年就知他能力好

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台啤英熊昨日面對特攻苦吞敗仗，大勝(Branden Dawson)及朱億宗今天也因傷未出賽，但台啤靠著愛禮火燙的手感還是在前三節一路領先對手。第四節獵鷹隊擺出雙塔，阿修羅(Robert Upshaw III)及德古拉(Samuel Deguara)聯手肆虐禁區，獵鷹反倒超前比數甚至一度拉開領先到8分。
還好隊長蔣淯安跳出來接管比賽，在球隊落後時連拿11分也幫助球隊回到戰局。第四節剩下最後24秒兩隊還以108比108平手，關鍵時刻蔣淯安抓下進攻籃板放進超前分，而獵鷹最後反擊機會反被愛禮關鍵抄截，並給到李啓瑋上籃奠定勝基，最後台啤就以112比108擊敗獵鷹。
本場比賽愛禮刷新T1聯盟得分紀錄拿下56分，並有7助攻和5籃板，賽後他表示：「回到休息室才知道自己破了紀錄，但比起破紀錄更開心的是拿下勝利，感謝隊友及教練團的信任。」今天拿下19分並傳出5次助攻的蔣淯安也提到：「在賽前就知道獵鷹可能會擺出雙塔，雖然籃板數不及對方但我們仍盡力拚搶，也有針對雙塔演練戰術，很開心可以在主場球迷面前守住勝利。」
而被問到今天破紀錄的愛禮，小安也提到：「去年面對到他就知道他能力非常好，進攻很有侵略性。希望他可以更快融入戰術，並且維持現在這個情緒管理狀況。」