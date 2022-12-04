CNBLUE姜敏赫跟SJ始源一樣「愛上鼎王」 身後突出現東海
南韓知名樂團CNBLUE鼓手姜敏赫相隔5年訪台，今（4日）在TICC舉辦粉絲見面會，共有1000名粉絲購票支持。Super Junior 11月底才在台北小巨蛋結束3場「SS9」演唱會，成員東海今特地為了姜敏赫錄製驚喜影片，為他加油打氣，姜敏赫就表示也很想在台灣欣賞SJ演唱會，承認自己也是ELF（SJ粉絲名）。此外，姜敏赫跟始源一樣，熱愛台灣麻辣火鍋「鼎王」，他說：「鼎王太好吃了，烏梅汁好好喝。」更爆料親姊上週才訪台，同樣去吃了鼎王。
記者陳雅蘭/台北報導
姜敏赫今晚單打獨鬥，場上努力用中文與粉絲互動，他表示：「非常謝謝大家今天來這裡，因為有你們才有我，5年了，我可以站在大家面前很幸福，我愛你們，多蝦（台語）。」姜敏赫誠意十足，仍難掩緊張，對著台下喊話時，不小心說成：「你們都是我的豬腳（主角）。」
台灣疫情入境政策解封，台灣暌違2年9個月，終於在10月開始才有韓星陸續來台辦活動，姜敏赫透露未能訪台的期間，很努力經營社群，不管是拍影片、發文，都比過往還多，只為了讓粉絲多了解他的近況。姜敏赫還透露近幾年寫了一本書，CNBLUE的成員也在疫情期間迷上打高爾夫球，他也因此上了高爾夫球相關的節目。
姜敏赫透露去了大安森林公園，看見很多人在草地野餐，覺得輕鬆又愜意，許願有一天能邊聽CNBLUE的歌，躺在公園草地看著101煙火。最後他也希望明年至少能訪台2次，除了帶來新戲劇作品，也要跟團員在台舉辦演唱會。