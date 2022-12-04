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世足／吉魯超越亨利獨居隊史第一射手　法國1:0領先波蘭

▲吉魯(Olivier Giroud)為法國打進一球。（圖／美聯社／達志影像）
▲吉魯(Olivier Giroud)為法國打進一球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022卡達世界盃16強戰今(4)日繼續進行法國和波蘭的交手，此役上演兩大明星前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)和萊萬(Robert Lewandowski)之間的對決，上半場打完法國靠著前鋒吉魯(Olivier Giroud)的進球，以1:0暫時領先。

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這是波蘭自1986年以來第一場16強淘汰賽，賽前有報導指出，他們這一場可能會踢得比較保守一些，結果開賽他們反而是相當主動的在攻防上積極跑動，不過效果一般。

法國進攻端給的壓力還是很大，姆巴佩幾次藉由速度在邊路發起的衝擊，讓波蘭嚇出一身冷汗。比較有威脅的的攻勢發生在第28分鐘，不過球門前扣板機的機會，吉魯沒能把握好。

第37分鐘，輪到波蘭這邊發起攻勢，漂亮的傳中球給了Piotr Zielinski一次絕佳射門機會，但他力道十足的抽射被擋了下來，補射也沒能打進，該回合波蘭3次射門都未能得分。

第44分鐘，姆巴佩漂亮穿越球，吉魯順利擺脫防守者後順勢接球射門，幫助法國打破僵局，取得1:0的領先。而這一球也讓他國家隊進球總數來到52球，正式超越亨利，成為隊史第一射手。

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