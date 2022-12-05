世足／姆巴佩本屆第5球入網　法國無懸念3:1贏球晉級8強

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法國進攻端給的壓力還是很大，姆巴佩幾次藉由速度在邊路發起的衝擊，讓波蘭嚇出一身冷汗。比較有威脅的的攻勢發生在第28分鐘，不過球門前扣板機的機會，吉魯沒能把握好。
第37分鐘，輪到波蘭這邊發起攻勢，漂亮的傳中球給了Piotr Zielinski一次絕佳得分機會，但他力道十足的射門被擋了下來，補射也沒能打進，該回合波蘭3次射門都未能入網。
第44分鐘，姆巴佩漂亮穿越球、吉魯順利擺脫防守者後順勢射門，幫助法國打破僵局，取得1:0的領先。而這一球也讓他國家隊進球來到52球，正式超越亨利，成為隊史第一射手。
進入下半場，法國仍持有較高的控球率，波蘭攻勢有些乏善可陳，第70分鐘球隊更換陣容，並在第73分鐘大舉進攻，但門前錯失機會後，被法國快速推反擊，姆巴佩推射得手，法國2:0領先。
士氣完全倒向了法國這邊，不過姆巴佩臨去秋波再獻給現場觀眾一次漂亮射門，他在有人攔阻的情況下，直接帶球起腳遠射，打進法國本場第3球。之後萊萬的12碼罰球沒進，但是法國球員提前進場，讓他有再罰一次的機會，第2次終於有打進，比賽最終就以3:1分出勝負。
僅23歲的姆巴佩在世界盃已經以非常快速的進度在追趕前輩們的紀錄，本屆世界盃他已經打進第5球，生涯世界盃則是第9球，繼續書寫個人生涯的成就。