女天冷吃鍋「經血爆量接不住」！醫曝元凶：飲食禁忌要避

分手Selina前夫！尹馨凍卵取出30顆卵子 　曾因腎臟腫瘤動刀曝健康近況

分手Selina前夫！尹馨凍卵取出30顆卵子 　曾因腎臟腫瘤動刀曝健康近況
分手Selina前夫！尹馨凍卵取出30顆卵子 　曾因腎臟腫瘤動刀曝健康近況

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【LIFE 生活網記者郭懿慧】尹馨出演愛奇藝國際站《第9節課》飾演有權有勢、霸氣外露的家長會長，對家庭成員呵護備至，不允許自己和家庭有任何一點污點，有「名聲潔癖」。戲外尹馨2019年交往Selina前夫張承中，傳出分分合多次，(12/2)接受媒體訪問坦承，已分手一會會。仍對家庭與婚姻嚮往，剛交往時也曾經凍卵取出30顆卵子，詳細透露凍卵過程超辛苦，以及前年因為腎臟長腫瘤開刀目前身體狀況。

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問到分手原因？尹馨表示，突然覺得兩個人的價值觀、思路上難以達成共識。她也坦承，所謂的價值觀不同，最大不同點就是「信仰」。她舉例，我認為我的人生、才能與才華都是上帝給的；但沒有這樣子的信仰的人就會覺得，妳在講什麼？又例如在奉養、捐獻這件事。基督徒奉獻十分之一是很正常的，對方可能覺得，每一分都是自己努力來，為什麼要拿去奉獻」，因此產生價值觀的不同！

此外，尹馨也在剛交往張承中時就曾凍卵，甚至取出超過30顆，坦言自己仍嚮往婚姻與家庭。會選擇凍卵的原因？「因為身邊的女生都開始凍卵，覺得也許是未來的一項選擇。」醫生告訴自己，三年前的當下，是最好的時間。她並且透露凍卵過程，前一個月跟後一個月，妳的身體是非常不一樣。包括情緒很高亢、也很低落，就像看到很多孕婦的狀況一樣。那段時間，疲憊到坐著都可以睡著。不僅身體，連外觀都有巨大的影響，像是腹部變得超大等。不舒服的原因？尹馨透露，需要把妳每一顆卵子養大、養肥，養健康後，再把它們取出來，所以還沒取出的時候，狀況真的很慘。

▲ 尹馨透露，自己仍嚮往婚姻與家庭。
▲ 尹馨透露，自己仍嚮往婚姻與家庭。
尹馨前年腎臟長腫瘤，曾被判定為惡性第二期，開刀後醫生確認是「良性脂肪肌肉組織瘤」，仍須割除右腎一部分。今天也被問到了身體近況，尹馨表示：「我的醫生反而叫我不要追蹤，自己仍有點擔心。」醫生告訴自己，組織瘤是良性的，拿掉了就應該要正常生活，不過下個月仍會安排時間檢查。

▲ 曾因腎臟長腫瘤動刀，尹馨透露目前身體狀況。
▲ 曾因腎臟長腫瘤動刀，尹馨透露目前身體狀況。
是否有追求者，尹馨害羞地說：「不~算有吧！」她表示，有先拒絕，希望對方先當朋友。「我覺得最好的情侶都有好朋友的成分在，就像我也會希望，如果未來有其他合適的可能，兩個人可以先從交朋友、互相理解開始，而不是帶有目的性的以追求來認識，如果有人可以花時間、耐心先理解我，才會覺得有往下一步的可能。」至於年紀則沒有設限，也會先討論宗教信仰的問題，若信仰不同，至少要相信這個世界上有上帝。至於金錢觀，尹馨則說道，我的錢就是自己用，對方的錢就是他自己花。不過當然，你自己的錢捐給誰沒有差別，可是當成為一個家庭的錢，就可能是問題。

被問到現在單身的心情，是解脫？還是鬆一口氣？尹馨表示，我是有信仰的人！沒有信仰，人可能會有自己的情緒，但是信仰給我很多方面的支持。例如，讀聖經看到上帝給我的一段話，或者從禱告中能領會另一種看法，家人也會幫自己禱告，所以分手沒有太傷心，勇敢向前走。提到未來計畫，尹馨透露，明年有一個電影與影集。



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