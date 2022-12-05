分手Selina前夫！尹馨凍卵取出30顆卵子 　曾因腎臟腫瘤動刀曝健康近況

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此外，尹馨也在剛交往張承中時就曾凍卵，甚至取出超過30顆，坦言自己仍嚮往婚姻與家庭。會選擇凍卵的原因？「因為身邊的女生都開始凍卵，覺得也許是未來的一項選擇。」醫生告訴自己，三年前的當下，是最好的時間。她並且透露凍卵過程，前一個月跟後一個月，妳的身體是非常不一樣。包括情緒很高亢、也很低落，就像看到很多孕婦的狀況一樣。那段時間，疲憊到坐著都可以睡著。不僅身體，連外觀都有巨大的影響，像是腹部變得超大等。不舒服的原因？尹馨透露，需要把妳每一顆卵子養大、養肥，養健康後，再把它們取出來，所以還沒取出的時候，狀況真的很慘。
尹馨前年腎臟長腫瘤，曾被判定為惡性第二期，開刀後醫生確認是「良性脂肪肌肉組織瘤」，仍須割除右腎一部分。今天也被問到了身體近況，尹馨表示：「我的醫生反而叫我不要追蹤，自己仍有點擔心。」醫生告訴自己，組織瘤是良性的，拿掉了就應該要正常生活，不過下個月仍會安排時間檢查。
是否有追求者，尹馨害羞地說：「不~算有吧！」她表示，有先拒絕，希望對方先當朋友。「我覺得最好的情侶都有好朋友的成分在，就像我也會希望，如果未來有其他合適的可能，兩個人可以先從交朋友、互相理解開始，而不是帶有目的性的以追求來認識，如果有人可以花時間、耐心先理解我，才會覺得有往下一步的可能。」至於年紀則沒有設限，也會先討論宗教信仰的問題，若信仰不同，至少要相信這個世界上有上帝。至於金錢觀，尹馨則說道，我的錢就是自己用，對方的錢就是他自己花。不過當然，你自己的錢捐給誰沒有差別，可是當成為一個家庭的錢，就可能是問題。
被問到現在單身的心情，是解脫？還是鬆一口氣？尹馨表示，我是有信仰的人！沒有信仰，人可能會有自己的情緒，但是信仰給我很多方面的支持。例如，讀聖經看到上帝給我的一段話，或者從禱告中能領會另一種看法，家人也會幫自己禱告，所以分手沒有太傷心，勇敢向前走。提到未來計畫，尹馨透露，明年有一個電影與影集。
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