Polydrops推出電動車專用的露營拖車P19 Shorty，號稱不影響續航力

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P19 Shorty是基於P17 A1開發而來，為了降低成本精簡了部分設計，再加上低風阻流線造型，讓電動車可以更輕鬆地拖曳，且售價僅9,950 美元，比多數露營拖車來得實惠，且選用配件只有500美元的車尾拖車連接器與600美元、容量4加侖的行動淋浴設備。
P19 Shorty採用防鏽鋁框車架，以及可應對一班道路與越野使用設計的Timbren 無軸獨立懸吊系統，全車僅種290kg，不僅讓前車可以平穩地拖曳，就算遇到死巷等緊急狀況時，也可以徒手推動脫困。
車身外部則是透明陽極氧化鋁飾面反射來自室外的熱輻射，並且還有適合四季的兩英寸無縫剛性隔熱層，以有效維持車內溫度；同時車內設有四個對外窗皆可開啟，並可外加隔熱窗罩，進一步提升隔熱效果，而上述已提到為減輕重量，其盡可能簡化設備，因此，車內僅配置三折雙人床墊、摺疊桌與置物空間；至於露營拖車內的用電則可連接上電動車上的V2L電源供應接頭，以提供車內110V電源插頭電力，便於使用電器。Polydrops則還在開發行動電源模組，在未來可提供選配。
而為了讓電動車拖曳P19 Shorty 不會造成續航力負擔，Polydrops透過精密的空氣力學設計，並且進行實測，以韓國的電動車EPA續航測試標準計算，用Hyundai Ioniq 5 SEL AWD拖曳P19 Shorty行駛28.5英里的路程中來回測試，並以維持加州法定的拖曳車輛速限55mph行駛，推算滿電續航力可達277英里，也就是445公里，甚至還比Ioniq5官方宣稱的256英里〈412公里〉還遠，但這僅是實測推算值，畢竟車輛在後方有拖曳物品時，除了荷重增加，風阻也必定會增加，跟去CFD 模擬Hyundai Ioniq 5拖曳P19 Shorty後，風阻會增加15%，續航力應該不會不減反增，但Polydrops至少證明了P19 Shorty實測下並不會為電動車帶來太多的負擔。