UBA／4外籍生同場較勁 上演空中對決

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先發31分鐘的張俊生，三分球6投中4開季最多，另有3籃板及助攻抄截各2，他回憶，高三起與陳將双搭配至今，的確是首度拿一樣分數，22、22，很巧很棒的數字。
前兩戰對臺體大、北市大，「双生配」各得21、18分及17、11分，此役同場破20，開季頭一遭，連何正峰教練都說，純屬巧合，他並沒在兩人都拿22分後，把他倆換下。
另一聚焦則是外援，文化開局就讓阿美、九龍雙先發，開季第一次，世新則沙巴斯丁打頭陣，首節最後1分鐘丹尼爾替補上場，第二節文化雙洋持續擔綱，世新不想輸人更不想輸陣，也讓巴、丹雙洋一起上，雙方4外援同時上場，不僅本季「開洋葷」，過往也不多見。
特別是4人捉對兩組一對一，攻防互不讓，甚至多次「空對空」作戰，最勁爆的一個play，是第四節丹尼爾想單臂爆扣，阿美堅不肯讓，躍起硬是封阻，裁判有哨音，力拚不懈的阿美，更在終場前6分57秒腿傷，撐了32分鐘後帶著4分及新高12籃板提前退場。
200公分的大四元老外援九龍，打27分鐘拿8分7籃板，含三分球1投中1，也是連兩場飆進外線、UBA四年來的第3球，昨天上役對健行他三分球2投中1，大一、大二都沒投過三分，上季大三共3中1，含預賽對高師大2中1，生涯第1球。
世新兩外籍生各打24分鐘，丹尼爾12分9籃板，沙巴斯丁6分、3籃板，雙方4外援空中小擦火花，帳面數據打平，輸贏關鍵還是本土。
「双生配」之外，簡賀宇上半場就拿8分，第三節添4分，末節長坐板凳，共得12分及助攻、籃板各4，他說，第一天開季戰對臺體就扭傷腿，今天第四節是自己跟教練說，讓學弟多打。
控衛李宗漢6分4助攻，含終場前4分鐘1次中間突破後no look pass（聲東擊西），妙傳給出身南湖高中的大一菜鳥李盛新漂亮進球，84：56差距28分，李盛新說，宗漢學長傳得到位，他一定得投進，李宗漢說，那一球是「即興演出」，卻成佳作。
前役對北市大2年來首度「雙十」的205中鋒吳沛嘉，此戰先發24分鐘4投中2只得4分5籃板2抄截，第三節結束前3分9秒才第一次出手，更是罕見的持球切入，橫移後左手鉤進此役前2分，如同前鋒動作極其流暢，且一氣呵成，世新板凳席隊友爆出如雷掌聲，賽後他說，其實自己左手手感不錯，過去卻很少這樣投，此戰算是有突破。