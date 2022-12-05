AC Schnitzer透過改警車，推廣安全改裝，最新力作BMW i4 M50 Gran Coupe概念警車

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這回AC Schnitzer是為德國警方的BMW i4警車進行升ㄨ級改裝成一輛概念警車，而這已經是AC Schnitzer第八次為警車進行改裝，改裝主角為BMW i4 M50 Gran Coupe，這次改裝合作也是AC Schnitzer一項名為「Tune it!」計畫中的一部分，該計畫就是在提倡安全改裝，在過去17年裡，在德國全國推廣，廣獲人們關注，展示了在符合交通法規下進行可行的車輛改裝。
就如同一般AC Schnitzer所改裝的BMW i4，BMW i4 警車概念車也配上了全套的空氣動力套件，包括了：前擾流翼、前分流器、前側翼、車頂後擾流翼、碳纖維尾翼與後側翼等，同時還配上了AC Schnitzer後擾流群保護膜，讓整輛車顯得更為動感。
車頂上則是裝配了Hella的警用專用信號系統，外觀則是貼了Securlux 安全貼膜彩繪，車窗則貼有Securlux 安全貼膜。座艙中也進行了升級，換上了鋁合金踏板組，i-Drive系統控制介面旋鈕則換上了“Black Line”飾蓋，以及專屬鑰匙圈。
此外，AC Schnitzer還為這輛警車裝上了短彈簧套件，可讓車高約降低20~25mm。胎圈組則是AC Schnitzer黑銀雙采之20 英寸AC4 Flow Forming鋁圈搭配Hankook Ventus S1 Evo 3跑胎。
AC Schnitzer這回操刀的概念警車，所使用的所有套件必然都通過相關測試，並通過了所有的道路法規。只是，看到這裡，大家會說德國早有健全的改裝相關法規，改裝當然有法可循，但台灣就是連法規也未建立，就算台灣汽機車許多改裝零配件聞名全球，哪天有廠商想用相同手法，改警車來宣傳改裝，也同樣會因法規不全而可能觸法了。