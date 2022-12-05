MLB／道奇又有新目標　鎖定生涯282轟重砲成補強人選

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35歲的J.D. Martinez近五個賽季都在紅襪隊效力，並在本賽季結束後成為自由球員，生涯曾入選過五次明星賽的他，還得過三座美聯銀棒獎，包含2015年的外野手銀棒獎及2018年賽季同時在外野手與指定打擊兩個位置上獲獎，生涯打擊三圍達到.288/.352/.520，除了共擊出282轟之外，生涯還有899分打點。
本季他的表現似乎有些被年齡追上，雖然賽季平均打擊三圍還是有.274/.341/.448，但他在明星賽後的表現卻「雪崩式下滑」，58場比賽僅有.233的打擊率，進攻指數也只有.701，而且本季的全壘打數只有16支，更是創下自2013年賽季後的全壘打新低(不包含2020年縮水賽季)。
雖然全壘打數創新低，但是今年打出43支二壘安打卻是生涯新高的表現，因此也被看好有機會在明年賽季找回打擊的水準。
現在最大的問題就是，道奇隊到底有沒有需要Martinez？近五年在紅襪隊幾乎都是以指定打擊身份出賽的他，要馬上期待他成為外野戰力並不是很實際的作法，而道奇農場排名第三的大物Miguel Vargas還在磨刀霍霍指定打擊的位置，有沒有必要花大錢再補一位老將來卡位，就是道奇需要做出的取捨。