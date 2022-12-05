肯德基聖誕「炸雞巨大桶」開箱 爽吃HERSHEY’S可可蛋撻
▲肯德基今年聖誕節打造「酪雪繽紛奶香脆雞」，還有首度開賣的「HERSHEY’S濃醇金燦可可蛋撻」總算亮相！並打造限量浮誇「聖誕驚喜巨大桶」寵客，12/6在PK APP開賣，還能吃到「肉桂吉拿棒」。《NOWnews今日新聞》為大家搶先開箱，該怎麼入手「聖誕驚喜巨大桶」一篇全攻略。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/綜合報導
｜ 2022-12-05 14:06:27 2022-12-05 14:17:28
肯德基聖誕節又有驚喜！每年聖誕節都有新口味的肯德基，這次打造「酪雪繽紛奶香脆雞」，還推出獨限量驚喜「聖誕驚喜巨大桶」寵客，一次放入冬日必吃的美味「酪雪繽紛奶香脆雞」、「肉桂吉拿棒」，還有敲碗超久總算在台灣首度開賣的「HERSHEY’S濃醇金燦可可蛋撻」，《NOWnews今日新聞》為大家搶先開箱，12/6開賣的「聖誕驚喜巨大桶」，該怎麼搶到手一篇全攻略。
繼去年推出又甜又鹹的奶油香蒜雪花脆雞，肯德基今年聖誕節打造「酪雪繽紛奶香脆雞」，在招牌咔啦脆雞鋪上一層由洋蔥、起司、酸奶油調製而成的香濃雪花乳酪粉，營造出像雪花般飄落在炸雞上的美味，再撒上洋香菜與紅辣椒碎片，為炸雞增添鹹香解膩並打造不同風味的層次，一次完整收集到專屬聖誕節的紅綠白色，「酪雪繽紛奶香脆雞」一定是今年聖誕必吃的應景美味。還同步拿出聖誕節傳統甜點「肉桂吉拿棒」，外酥內鬆軟的口感，再撒上肉桂珍珠糖粉甜美又辛香，兩款美味限定今年12/6開賣至2023/1/9。 ▲肯德基「聖誕驚喜巨大桶」999元，12/6於PK APP開搶。（圖／記者蕭涵云攝） 最令甜點控失心瘋的，想必是在台灣首度開賣的「HERSHEY’S濃醇金燦可可蛋撻」，選用全球熱銷的巧克力品牌HERSHEY'S可可醬製作，在肯德基經典手工捏製163層酥脆葡式撻殼裡，由濃郁香甜的奶蛋內餡包裹香甜黑可可，外層再淋上經典HERSHEY'S 香甜濃郁的可可醬，最後更灑上酥脆的黑巧可可杏仁酥餅，還以金色砂糖裝點，太豪華太美味了吧，絕對擄獲巧克力愛好者。另外還有「濃醇可可摩卡」口味，由義大利精品咖啡品牌LAVAZZA咖啡豆製作而成的香醇拿鐵，也加入經典HERSHEY'S巧克力醬，香醇濃郁也不能錯過。預計同樣今年12/6開賣至2023/2/20。 ▲肯德基聖誕節開吃「酪雪繽紛奶香脆雞」、HERSHEY’S「濃醇金燦可可蛋撻」和「肉桂吉拿棒」。（圖／記者蕭涵云攝）
大家最關心的浮誇「聖誕驚喜巨大桶」 ，將限定PK APP會員獨享限量搶購，超豪華內容有酪雪繽紛奶香脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 4＋濃醇金燦可可蛋撻 x 3＋原味蛋撻 x 3＋肉桂吉拿棒 x 6支、地瓜QQ球 x 10顆、上校雞塊 x 8、巧克力醬 x 1（30g）＋肯德基聯名印花樂聖誕桌巾 x 1，售價999元將在12/6(二)早上10:30起於PK APP開搶全台限量10,000份，僅限外帶自取。大家設好鬧鐘手刀準備衝啦！
▲「濃醇金燦可可蛋撻」單顆52元、6入「濃醇金燦可可蛋撻」禮盒282元、雙色蛋撻禮盒249元。（圖／記者蕭涵云攝） ▲幫大家實際剖開「濃醇金燦可可蛋撻」，HERSHEY’S巧克力裡裡外外都放滿。（圖／記者蕭涵云攝） ▲肯德基超浮誇「聖誕驚喜巨大桶」，歡聚最受關注。（圖／記者蕭涵云攝） ▲肯德基還有隱藏版厚實的「呼拉鮮蝦圈」單點55元、加點49元。（圖／記者蕭涵云攝）