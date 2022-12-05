小心「糖尿病」致失明！　南市醫免費測血糖知健康

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高危險族群 務必檢測血糖台南市立醫院內分泌科主任鍾岳樺表示，常見高危險的病人有糖尿病家族史者、空腹8 小時血糖值介100~125mg/dl 的糖尿病前期者、年齡大於45 歲、體重過重（BMI≧24）及肥胖（BMI≧27）、缺乏運動、患有高血壓或高血脂、曾罹患妊娠性糖尿病等。
發病初期，大多數病人「沒有症狀，除非檢測血糖」，否則不易發現。若沒有控制好，病情隨發病時間加重，血糖逐漸升高，才會有三多（多吃、多喝、多尿）、疲勞、體重減輕、視力模糊、傷口不易癒合等症狀出現。
帶身分證、健保卡 免費測血糖台南市立醫院院長蔡良敏提醒，40歲以上民眾可利用免費的成人預防保健服務，定期健檢了解自身的身體狀況。預防糖尿病除了透過運動、飲食等方式，也要定期量測血糖。即日起至12月31日，週一~五上午8~9點，在健康諮詢中心前，需空腹8小時或飯後2小時，攜帶身分證、健保卡，就能免費測血糖，來判斷自己是否有可能是潛在患者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55988
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