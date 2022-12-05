班班吃石斑可改「好食材」？陳吉仲：修改辦法名稱很容易
7月21日，教育部宣布，配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，政府編列6億元預算，不過石斑魚產能不及，農委會主委陳吉仲日前改口表示若有不足會改「班班好食材」，針對經費是否可以變更使用目的，今（5）日陳吉仲則稱，吃石斑的經費來源，本來就可用在任何食材，「那相關的辦法裡面的這些名稱，其實修改是很容易的」。
記者許若茵／台北報導
今年6月中旬，中國以屢次檢出禁藥為由，禁止台灣石斑魚輸入，農委會將目標轉移至其他國家，強力輔導內外銷。7月21日，教育部宣布，配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，政院編列6億元經費，自111年9月1日起至112年1月31日止，原則以供應4次為上限，使用國產「三章一Q」、去刺的龍虎斑供應給中小學生營養午餐。
然而因為產能跟不上等因素，至今仍有9縣市學生都還在等石斑魚，陳吉仲1日更稱若有不足，會改「班班好食材」，這學期會優先提供給還沒吃到的學校，下學期則會視石斑魚的產能供應，若能提供就會盡量提供，6億元經費就是會用在學校午餐食材上，沒有吃到4次石斑魚的學校，若能使用其他優良國產食材也不會排斥。
不過當初經費是編列於「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，是否可以改用在好食材上？陳吉仲今赴立院經濟委員會，會前接受採訪時回應，用在學校午餐吃石斑的經費來源，本來就是可以用在學校午餐的任何食材，「那相關的辦法裡面的這些名稱，其實修改是很容易的」。
陳吉仲也強調，感謝所有的國內外的消費者讓石斑魚的內外銷非常順暢，池邊價格讓漁民滿意，等所有的產銷調節到位之後，農委會會盡快讓9個縣市學生在這個月吃到石斑，讓全國3600多所學校的180萬學童都可以吃到石斑魚。