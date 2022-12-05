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跨年史上首次雙面舞台、180秒花火　高雄跨年重回夢時代

▲高雄跨年晚會今年重回夢時代，圖為2018高雄夢時代跨年派對。(圖／高市府提供)
▲高雄跨年晚會今年重回夢時代，圖為2018高雄夢時代跨年派對。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市政府今(5)日正式宣布，2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》重回夢時代，同時也將打造台灣跨年史上第一座「雙面舞台」、180秒「亞灣跨年花火」，以及邀請人氣樂團「告五人」開場。高市府表示，雙面舞台視野可達260度，觀眾將有超震撼、超未來感的雙倍跨年體驗。

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▲2023跨年高市府邀請人氣樂團「告五人」為高雄跨年晚會唱開場期待。(圖／高雄市政府提供)
▲2023跨年高市府邀請人氣樂團「告五人」為高雄跨年晚會唱開場期待。 (圖／高雄市政府提供)
高市府也表示，雙面舞台可讓觀眾挑選往中華路的「進行式」舞台，或通往成功路的「未來式」主舞台，若跨年當天依然難以選擇，可利用中華路和成功路之間的專屬通道往返，同時感受「進行式」與「未來式」舞台的魅力！至於雙面舞台有多厲害？主辦單位賣關子說：敬請期待下回公布。

▲雙面舞台運用時代大道與中華五路路口的寬闊，舞台一面朝向中華路，另一面朝成功路，將使舞台前觀眾的容留人數，創歷年來最多。(圖／高市府提供)
▲雙面舞台運用時代大道與中華五路路口的寬闊，舞台一面朝向中華路，另一面朝成功路，將使舞台前觀眾的容留人數，創歷年來最多。(圖／高市府提供)
高市府指出，每一個現在進行式，都將創造無限個未來式，這也是雙面舞台「進行式」與「未來式」名稱的由來，象徵從2022的現在，跨越到更好的無限未來。雙面舞台運用時代大道與中華五路路口的寬闊，舞台一面朝向中華路，另一面朝成功路，將使舞台前觀眾的容留人數，創歷年來最多。

▲2008至2021高雄晚會辦理情形。(圖／高市府提供)
▲2008至2021高雄晚會辦理情形。(圖／高市府提供)
2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》12/31晚間7點登場，驚喜彩蛋直接公開，倒數後將有精彩璀璨的180秒「亞灣跨年花火」，於時代大道底的「第90期市地重劃區」綻放，要讓現場觀眾在花火照耀下的歡樂及感動，一起跨過2022年。

首度登上跨年雙面舞台的開場嘉賓「告五人」興奮地說，在雙面舞台演出很有挑戰性，在2022年的最後一天，已經準備幾首能夠跟大家一起蹦蹦跳跳的歌曲，絕對會讓開場就High翻。最令告五人印象深刻的，是高雄的港灣景色，還有大腸包小腸、奶油餐包等道地美食小吃，希望有機會再次品嘗，他們更向粉絲喊話「雙面舞台可以看到260度的告五人」、「跨年連假三天就來高雄玩翻」，這也讓粉絲「哈瓜」們瞬間沸騰！

高市府也呼籲，花火施放有落焰區，12/31請勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的區域範圍。而中華五路（正勤路至舊凱旋路段）交管時間，仍依照往年於12/31下午3點起管制汽機車進入。

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