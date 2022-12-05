跨年史上首次雙面舞台、180秒花火　高雄跨年重回夢時代

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高市府指出，每一個現在進行式，都將創造無限個未來式，這也是雙面舞台「進行式」與「未來式」名稱的由來，象徵從2022的現在，跨越到更好的無限未來。雙面舞台運用時代大道與中華五路路口的寬闊，舞台一面朝向中華路，另一面朝成功路，將使舞台前觀眾的容留人數，創歷年來最多。
2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》12/31晚間7點登場，驚喜彩蛋直接公開，倒數後將有精彩璀璨的180秒「亞灣跨年花火」，於時代大道底的「第90期市地重劃區」綻放，要讓現場觀眾在花火照耀下的歡樂及感動，一起跨過2022年。
首度登上跨年雙面舞台的開場嘉賓「告五人」興奮地說，在雙面舞台演出很有挑戰性，在2022年的最後一天，已經準備幾首能夠跟大家一起蹦蹦跳跳的歌曲，絕對會讓開場就High翻。最令告五人印象深刻的，是高雄的港灣景色，還有大腸包小腸、奶油餐包等道地美食小吃，希望有機會再次品嘗，他們更向粉絲喊話「雙面舞台可以看到260度的告五人」、「跨年連假三天就來高雄玩翻」，這也讓粉絲「哈瓜」們瞬間沸騰！
高市府也呼籲，花火施放有落焰區，12/31請勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的區域範圍。而中華五路（正勤路至舊凱旋路段）交管時間，仍依照往年於12/31下午3點起管制汽機車進入。