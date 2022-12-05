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美膚、防癌吃柳丁！　醫揭「6好處」：一天2顆就夠

美膚、防癌吃柳丁！　醫揭「6好處」：一天2顆就夠
美膚、防癌吃柳丁！　醫揭「6好處」：一天2顆就夠

每日健康-每日都做得到的健康

現在正是柳丁的盛產季，不少人都知道多吃柳丁可補充維生素C，醫師指出，吃柳丁不但可以美膚、緩解便秘，還可降血壓、改善糖尿病、護心、甚至防癌。

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蔡雅藍醫師在臉書粉專《蔡雅藍醫師 恆悅美學牙醫 醫療長｜台中西區南區 南屯烏日 矯正 美白 假牙 植牙專業推薦》指出，吃柳丁還有以下6個好處：

蔡雅藍醫師 授權提供
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解便秘

一顆柳丁含有3.5克的膳食纖維，正餐再吃一兩盤青菜就能達到一天所需膳食纖維的量；此外柳丁還有豐富的膠質，可以潤滑腸道讓排便更順利。

預防癌症

人體新陳代謝會產生「自由基」，若自由基過多會破壞體內正常細胞，而柳丁含有豐富的維生素C能抗氧化，有助代謝多餘的自由基。

降血壓

柳丁富含鉀離子，能與造成高血壓的鈉離子平衡，並讓緊繃的血管鬆弛。

維持心臟健康

鉀離子也可以調節心臟跳動，另外，攝取足夠的膳食纖維，也能降低膽固醇，減少心臟負擔。

改善糖尿病

膳食纖維能改善身體對胰島素的敏感度、降低胰島負擔，進而改善糖尿病；此外膳食纖維也能增加飽足感，減少吃零食的慾望。

維持皮膚健康

維生素C能幫助身體產生膠原蛋白，進而幫助皮膚代謝老化的細胞、讓傷口癒合、改善皮膚的強度，撫平皺紋。不過蔡雅藍提醒，過多的維生素C會讓皮膚黑色素不容易沈澱，造成「光敏感性皮膚」，讓皮膚對紫外線特別敏感，因此建議一天吃2顆柳丁就足夠。

 

本文經 蔡雅藍醫師 臉書粉專《蔡雅藍醫師 恆悅美學牙醫 醫療長｜台中西區南區 南屯烏日 矯正 美白 假牙 植牙專業推薦》授權報導

 

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