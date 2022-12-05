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30歲後保養「做4件事」避免年老失能！醫警：養生不是少吃肉多吃菜

30歲後保養「做4件事」避免年老失能！醫警：養生不是少吃肉多吃菜
30歲後保養「做4件事」避免年老失能！醫警：養生不是少吃肉多吃菜

每日健康-每日都做得到的健康

你是否常有擰不開罐頭、走不遠、爬樓梯很累的症狀出現？很多人以為這些症狀只有老了才會發生，但高齡醫學內科醫生指出， 30至40歲後肌肉就會逐年加快流失，60歲以後許多人就會面臨肌少症，不僅讓退休生活全部泡湯，平時想要旅行、爬山都會有困難。

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五股翔展診所所長傅裕翔在臉書粉專《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業》指出，缺乏肌肉保護的身體很容易受傷，甚至引起骨折、失能等問題，因此應該趁早開始保養，才能遠離肌少症。

以下4招有效避免肌少症，日常生活中就能輕鬆維持，慢慢為自己儲存好肌力：

傅裕翔醫師 授權提供
傅裕翔醫師 授權提供
維持足夠熱量

樂齡族所需的熱量與成年人相同，千萬不要隨便打發一餐，如果胃口不好或是咀嚼力不好，可以巧思做些容易進食的料理，確保每天維持足夠熱量。例如蛋類可以做成蒸蛋、肉類切碎或做成肉泥、青菜泡在湯裡煮爛一點。

充足蛋白質

傅裕翔表示，養生絕對不等於「少吃肉多吃菜」。沒有補充足夠的蛋白質，肌肉將會快速流失，將成為肌少症的高危險族群。

如果咀嚼力不佳可以吃肉末，素食者也能飲用高蛋白飲料，以攝取足量蛋白質。

補充維生素D

台灣人雖然位於海島，但有過半都缺乏維生素D，而補充維生素D最好的方法就是曬太陽。每天曬15分鐘太陽就能補充維生素D，幫助減緩肌肉流失、維持骨骼健康。

維持運動習慣

除了飲食，運動也能避免肌少症找上門，樂齡族可以做低強度的重量訓練或慢速有氧，來維持肌力健康，建議尋求專業教練協助如何避免在運動時受傷。

 

本文經 傅裕翔醫師 臉書粉專《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業》授權報導

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