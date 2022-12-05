30歲後保養「做4件事」避免年老失能！醫警：養生不是少吃肉多吃菜

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以下4招有效避免肌少症，日常生活中就能輕鬆維持，慢慢為自己儲存好肌力：
維持足夠熱量
樂齡族所需的熱量與成年人相同，千萬不要隨便打發一餐，如果胃口不好或是咀嚼力不好，可以巧思做些容易進食的料理，確保每天維持足夠熱量。例如蛋類可以做成蒸蛋、肉類切碎或做成肉泥、青菜泡在湯裡煮爛一點。
充足蛋白質
傅裕翔表示，養生絕對不等於「少吃肉多吃菜」。沒有補充足夠的蛋白質，肌肉將會快速流失，將成為肌少症的高危險族群。
如果咀嚼力不佳可以吃肉末，素食者也能飲用高蛋白飲料，以攝取足量蛋白質。
補充維生素D
台灣人雖然位於海島，但有過半都缺乏維生素D，而補充維生素D最好的方法就是曬太陽。每天曬15分鐘太陽就能補充維生素D，幫助減緩肌肉流失、維持骨骼健康。
維持運動習慣
除了飲食，運動也能避免肌少症找上門，樂齡族可以做低強度的重量訓練或慢速有氧，來維持肌力健康，建議尋求專業教練協助如何避免在運動時受傷。
本文經 傅裕翔醫師 臉書粉專《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業》授權報導
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