別忽視腸胃不適恐成癌　定期吞「膠囊」照胃鏡及早治療

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工作忙碌胃不舒服 小心！「這些」不能放任不管胃不舒服許多人會歸因於工作忙碌、三餐不正常、壓力等，因此常常忽視不處理。輔大醫院胃腸肝膽科醫師林暘朝提到，胃痛本來就是一個很常見的症狀，門診也有很多人因為胃痛來就診，但如果症狀長久不癒就要有警覺，另外貧血、解黑便、體重嚴重減輕等症狀，都是臨床上的警訊，民眾需要特別注意，如果又合併胃痛，建議要做內視鏡進一步檢查。
害怕做胃鏡使治療延誤 其實還有其他檢查方式但一想到胃部內視鏡檢查要從咽喉放入管子並在食道、胃中移動，檢查後還會有些不適感，許多人就怯步，導致治療延誤。想要做全身麻醉胃鏡避免這些不舒服，但又擔心麻醉風險，林暘朝醫師表示，有些人年紀大、心臟、肺部不好，尤其老人家麻醉風險比較高，不適合麻醉，這些病患就可以選擇膠囊胃鏡，不需要擔心麻醉風險，以及呼吸道、心臟方面的問題。
膠囊胃鏡鏡頭直徑大概是一公分左右，大小跟魚油一樣，放到舌根後配水吞下去就可以開始檢查，林暘朝醫師表示，整個檢查過程中蠻舒服的，不會像傳統胃鏡一樣，有大概一公分直徑的管子一直卡在咽喉，不時的刺激嘔吐反射。
藝人許鈞鈞也分享到檢查的過程，只會覺得喉嚨有點癢癢的，不過等鏡頭進入胃後就消失了，而且過程中可以直接跟醫生做立即性的討論，透過內視鏡的監測螢幕可以立刻看到自己胃部的健康狀況。
▲輔大醫院胃腸肝膽科醫師林暘朝
選擇適合的檢查方式 及早診斷、及早治療胃部問題此外，膠囊胃鏡能藉由磁控牽引停留在胃中空位置，檢查過程中能更靈活、舒適的移動鏡頭，減少許多不適與害怕，林暘朝醫師呼籲現在檢查技術以及器材都有進步，民眾一定可以選到適合自己的檢查方式，應及早診斷、治療，避免病情延誤。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56032
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