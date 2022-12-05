在家瘋世足6大外帶優惠！王品殺79折　炸物加購啤酒22元

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王品集團搶攻世足商機，零售品牌「王品嚴選」集結旗下各品牌推出宅家瘋美食優惠79折，在家吃人氣「青花驕豪華鍋物組」，涮上澳洲M8-9和牛霜降、澳洲安格斯熟成雪花牛最爽快。還可以點購火烤兩吃都方便的「王品嚴選老饕全牛饗宴」，包含適合燒烤的美國特級肋眼牛排、紐西蘭熟成肋眼牛排，或火鍋最佳拍檔澳洲M8-9和牛霜降，集合王品最熱銷的7款生鮮肉品總重1.3公斤，12/31前訂購享79折優惠價1,999元（原價2,499元）。
100隻活凍甜白蝦！「聚北海道昆布海鮮鍋組」夠蝦
不想吃太多肉的朋友，記得選用海味十足「聚北海道昆布海鮮鍋組」，還一次給足100隻活凍甜白蝦、阿根廷野生魷魚、極鮮海灣干貝。兩款鍋物組都適合小家庭或朋友4人歡聚享用，12/31前訂購享79折優惠價1,999元（原價2,499元）。還可以搭配純素「綠帶純植物烘焙」的派對杯子旦糕組（每組優惠價320元），人氣法國櫻桃和紐約巧克力必吃。
「勝政、勝勢」炸物拼盤外帶！22元加購金牌台灣啤酒
即日起至12/18，勝政、勝勢日式豬排兩大品牌推出「究好豬小腰肌綜合拼盤」，大吃鹽麴小腰肌、和風雞塊、薯瓣共三種炸物，特價220元（原價350元）；點餐另可以22元優惠價加購「金牌台灣啤酒330ml」，（每份炸物限購1瓶，購買2份可加購2瓶，以此類推）。勝勢日式豬排還另有限量「究好豬珍稀盛合佐大根辣醬套餐」可點用。
「BEPPIN PASTA」炸物拼盤外帶！22元加購義大利沛雷帝啤酒
BEPPIN PASTA則推薦經典香濃起士條、香酥鱈魚塊與薯條組合的「炸物拼盤」，只要330元；每份炸物還可用22元就能加購原價150元的義大利沛雷帝啤酒，（每份炸物拼盤最多可加購2瓶，2份可加購4瓶，以此類推）。
「日光造咖」外送或外帶職人咖哩搭主餐送漢堡排
「日光造咖」主打黑咖哩、綠咖哩、瑪莎曼咖哩等風味職人咖哩美食。即日起至12/10，外送或外帶購買職人咖哩搭配主餐，就送價值80元的漢堡排一份；內用則享免費升級歐姆蛋優惠。
「Isaac」透早優惠56折！早鳥單人餐、雙人餐寵客
熬夜到早上也有Isaac韓國奶油吐司「透早優惠」可以吃！Isaac推出56折早鳥套餐寵客，「早鳥單人餐」MVP本土產里肌豬＋原味雞塊＋美式咖啡，每組優惠價159元（原價199元，約79折）；「早鳥雙人餐」MVP BBQ醬烤牛肉＋MVP花生醬培根＋原味脆薯＋香Q地瓜球及美式咖啡、紅茶各一杯，每組優惠價299元（原價553元，約56折）。凡購買雙人餐再加贈市價199元的「品牌保溫袋」一只。