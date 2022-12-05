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這款「高纖低卡」零食，看電影放心吃！僅限「這口味」

這款「高纖低卡」零食，看電影放心吃！僅限「這口味」
這款「高纖低卡」零食，看電影放心吃！僅限「這口味」

每日健康-每日都做得到的健康

電影院的零食種類多元，但最受大眾歡迎的還是爆米花吧？大家可能都會擔心爆米花吃多了會導致肥胖，不過醫師指出，其實「原味」爆米花的熱量很低，並且富含膳食纖維，甚至還能當成早餐主食。

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近日金馬獎頒獎典禮剛落幕，泌尿科醫師高銘鴻在臉書《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》分享「爆米花」幾件鮮為人知的事，讓愛看電影的人也能放心邊看電影邊享用爆米花。

高銘鴻醫師授權提供
高銘鴻醫師授權提供
爆米花本身熱量很低

原味或者輕度調味的爆米花，熱量其實並不高，但必須注意的是，我們平常當作零食吃的那種加入起司、焦糖、巧克力或其他多樣口味的爆米花，每100克的分量就可能輕易飆破500大卡！

爆米花有很高的膳食纖維

根據美國農業部的資料，每100克爆米花有13克膳食纖維，適量攝取膳食纖維有益腸胃健康、可預防便秘及腸道病變。

有人把爆米花當成主食？

古代墨西哥與祕魯住民就是以玉米爆出的爆米花為主食。因為爆米花高纖、低熱量、富含礦物質，近來也有人拿來當作早餐主食。但切記這裡說的都是原味爆米花。

爆米花廣告被收入美國國會圖書館

在1930到1945年間，爆米花因為價格便宜、原料取得和保存容易，打敗了洋芋片、汽水、糖果等有力對手。其中一支1957年的爆米花廣告，甚至被收入美國國會圖書館，證明了爆米花作為電影院零食霸主的地位。

 

本文經 高銘鴻醫師  臉書粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》授權報導

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