這款「高纖低卡」零食，看電影放心吃！僅限「這口味」

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爆米花本身熱量很低
原味或者輕度調味的爆米花，熱量其實並不高，但必須注意的是，我們平常當作零食吃的那種加入起司、焦糖、巧克力或其他多樣口味的爆米花，每100克的分量就可能輕易飆破500大卡！
爆米花有很高的膳食纖維
根據美國農業部的資料，每100克爆米花有13克膳食纖維，適量攝取膳食纖維有益腸胃健康、可預防便秘及腸道病變。
有人把爆米花當成主食？
古代墨西哥與祕魯住民就是以玉米爆出的爆米花為主食。因為爆米花高纖、低熱量、富含礦物質，近來也有人拿來當作早餐主食。但切記這裡說的都是原味爆米花。
爆米花廣告被收入美國國會圖書館
在1930到1945年間，爆米花因為價格便宜、原料取得和保存容易，打敗了洋芋片、汽水、糖果等有力對手。其中一支1957年的爆米花廣告，甚至被收入美國國會圖書館，證明了爆米花作為電影院零食霸主的地位。
本文經 高銘鴻醫師 臉書粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科》授權報導
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