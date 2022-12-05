靠自身細胞救自己！癌症治療新趨勢　免疫細胞儲存夯

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癌症療法日新月異 「細胞療法」是未來趨勢人體的免疫力大約 20-30 歲時達到巔峰狀態，隨著年紀老化而衰退，免疫細胞對抗外來病原的能力也跟著退化，導致疾病找上門，罹癌的風險也大大提高。「癌症」並不像治療糖尿病、高血壓一樣，只需定期服藥就能控制病情。癌細胞有如演化高手，不斷適應各種環境壓力。即便是同一種癌症，腫瘤的型態、疾病的進程以及治療的效率大不同。
▲中山醫院小兒科主治醫師吳其穎、金鐘視后尹馨現身台灣醫療科技展分享免疫細胞
自 2010 年代開始，科學家研發出「免疫治療」新療法，透過刺激患者本身的 免疫反應，恢復原先停滯的免疫系統，重新認得癌細胞，再度活化後即可殺死癌細胞。陸續發展細胞治療則是利用訓練、強化病患體內免疫細胞的能力，進而向癌細胞進攻。
目前國內廠商積極開發各種自體免疫細胞製劑進行疾病治療，被認為是癌症治療的新曙光。國內細胞治療與再生醫學先驅公司陳宗基副董事長表示，隨著細胞分離、培養技術的日漸成熟，愈來愈多人選擇趁著健康年輕時，儲存完整的各類型免疫細胞，為日新月異的免疫細胞治療技術儲備續命的原料。
及早儲存「免疫細胞」 為將來保留希望台北中山醫院兒科主治醫師吳其穎表示﹕「我自己也有儲存免疫細胞，當作未來不幸罹癌的一種『保險』。儲存免疫細胞時，首要考慮品質，從取得細胞到儲存期間的品質保證，保持免疫細胞的最佳狀態與活性以外，更要仔細評估挑選將來臨床應用時，有能力製備多種細胞製劑，更能接軌國際醫療技術的公司。」
不要覺得細胞治療的概念很遙遠，醫療與科技持續在進步，或許不遠的將來，癌症不再是無法根治的絕症。若未來生病了，說不定藉由細胞治療新技術，自己的命自己救！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56040
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