2022年醫療科技展登場　光麗生醫展現細胞技術與未來企圖

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而取得展延許可的同時，光麗生醫與北醫附醫之自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎之計畫，也獲准施行，預計2023年初將開始正式收案，在細胞治療計畫的發展佈局上，已訂定階段性目標。
光麗生醫李艾臻董事長表示：「2022年，剛好是光麗生醫取得特管辦法許可的第三年，這幾年我們仍然謹守實事求是、穩紮穩打的精神。脂肪幹細胞是從公司成立以來發展的重點項目，雖然說受到疫情的延宕，但我們依然在這條路上不斷做出新突破，為台灣的醫療科技發展努力。」
除了北醫附醫及台中榮總的合作外，目前尚有10多項細胞治療計畫處於審理階段，在特管辦法細胞治療的安排之中，即將邁向嶄新的階段性發展里程碑。光麗生醫事業開發處處長曾煥清博士表示：「目前台灣的細胞治療，主要受特管辦法以醫療技術方式管理，並以自體使用為主，但以國際的趨勢來說，細胞療法一定還是走向異體臨床應用去發展，不僅僅是細胞培養增生，使用基因修飾技術強化細胞功能、或iPS之技術應用，或是外泌體等細胞衍生物質，都是光麗生醫未來的走向、發展與重心，而這些技術都可能是翻轉下一世代細胞治療面貌的關鍵因子。」
選擇與市場如此求快求變生態逆向而行，光麗生醫堅持逐績踏實、穩紮穩打的發展步調。一步一腳印或許無法總是光鮮亮麗，然而健康事業是一條百年發展的願景之路，光麗生醫仍將秉持百年永續精神，繼往開來，不斷前行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56047
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