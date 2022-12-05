特企／禮坊攜手王俠軍推出兔年禮盒　重現生活美學

匯聚傳統文化內涵並與時俱進、不斷創新的糕餅禮盒品牌「禮坊Rivon」，長期支持藝術並攜手藝術家形塑美學生活的用心，跨界攜手藝術名家王俠軍合作，悉心打造限量提供的「兔年五福臨門瓷器藝術禮盒」，完美融合職人工藝並展現新生活美學。
兔年五福臨門瓷器藝術禮盒的瓷器共有兩面設計，一面保有王俠軍大師特有的淨白溫潤風格，另一面則繪以五朵開枝散葉迎新的牡丹，象徵「五福臨門」，代表富貴、吉祥、健康、美麗、情誼等祝福。兔身明快流暢的線條展現出神入化的瓷器工法，「我想表現的是一種非傳統的、更具時尚感的神韻，因此刻意採蹲坐而非趴坐，從各角度都能感受到不同表情和線條，為瓷器注入動態感，跳脫傳統相對沈靜的樣貌。」。王俠軍微笑說道：「『禮坊』予我的品牌印象可從字面延伸，自『禮』而起、進退有序，並進一步將形而上的意象轉化，表現為姿態昂揚、有禮端莊的兔身。」王俠軍認為，市場對「物」的供給已超過於現代人所需，透過創作，將常人對物件的使用需要，進而提升至滿足心靈的層次，透過更具美學觀點的物件豐富生活，於他被譽為中華瓷器復興者之人而言，每一次的瓷器創作也更具使命。
打開禮盒的兔身亦有驚喜；巧思將「禮坊」迎春年禮收納其中，使用屏東在地可可製作的歐維氏90%屏東可可極致黑巧克力，花果香氣濃郁富層次，苦甜回甘的風味層疊而出，展現禮坊傳承世代淬鍊出的美味內涵，亦如揮別疫情艱辛、迎接苦盡甘來的豐收之年，令人忍不住一再細品個中韻味。呼應王俠軍將瓷器融入日常、禮坊將美學觀點內化其間，因此兔腹可收納置物，亦傳遞迎春納福的祝福，即便作為擺飾，亦見設計巧思處處流露。對於藏家而言，採限量發售並有專屬保證卡供藏家收購賞玩，迎接祥氣滿盈的金兔年。