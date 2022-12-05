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遠離經痛！ 營養師：針對經痛的型態可攝取Omage3、Omage6

遠離經痛！ 營養師：針對經痛的型態可攝取Omage3、Omage6
遠離經痛！ 營養師：針對經痛的型態可攝取Omage3、Omage6

健康醫療網

生理期是女人特有的歷程。從月經第一次來潮，意味著小女孩步向女人的進程，也迎來心理情緒的波動、生理不同狀況、不方便和不舒服，甚至很多女性每個月都要經歷強烈的疼痛，「經痛要人命！」一點兒都不誇張。遇上惱人經痛想吶喊：「日常生活可以吃什麼？」，營養師直指，想要遠離經痛先搞懂型態，建議日常可以攝取Omage3或Omage6，當中成分可以有效減弱發炎症狀，女性經痛不上門、有效助妳月來月順。

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一樣是每個月的經期，有人是「好朋友報到」、有人卻是痛到動彈不得！讓人好納悶怎麼經痛症狀差異這麼大？營養師鄭秀卿同感女性朋友的困擾，月經不調產生的經痛是子宮發炎症狀，不同的年齡層，或是針對原發性經痛、荷爾蒙不平衡……等不同類型的經痛，必須先釐清原因就能針對體質改善，才能徹底解決經痛問題。

【鄭秀卿營養師】營養師專家建議孕媽咪可以補充膠原蛋白，從內而外給肌膚彈力打底
【鄭秀卿營養師】營養師專家建議孕媽咪可以補充膠原蛋白，從內而外給肌膚彈力打底
（▲營養師鄭秀卿）

降低體內發炎反應，近年常被討論的GLA(Gamma- Linolenic Acid) γ次亞麻油酸可以幫上忙。GLA是一種多元不飽和脂肪酸，但是人體不能自行製造，必須從飲食中攝取；GLA也是女性生理調理的保健成分，其來源像是黑醋栗籽油有Omage3、琉璃苣油含Omage6，在抗炎症方面提供功效，營養師鄭秀卿建議月經期間攝取含Omage3、Omage6來舒緩經痛不適，在月經來時緩解經痛，微笑迎接女人每個月的好朋友。

營養師建議日常菜單這樣吃

想從日常生活飲食調理當中攝取對的養分舒緩經痛，就要先了解那些食物對妳好呵護？營養師鄭秀卿說明，平時可以多補充含鈣、鎂、維生素D，維持血鈣濃度，有助舒緩經痛；針對部分原發性經痛的女性，和體內發炎的關聯較大，日常多攝取Omega3黑醋栗籽油或Omega6琉璃苣油，當中成分可以有效減弱發炎症狀；若是荷爾蒙不平衡的經痛症狀，則建議多補充鎂、鋅、維生素B6、維生素C、維生素E。

營養師提供營養餐單舒緩經痛問題
營養師提供營養餐單舒緩經痛問題
說了很多維生素，落實在三餐當中，鄭秀卿營養師也提供大家秒懂的攝食建議，當然也可以從中多加變化，關鍵營養素攝取，飲食變化和享受美味都可以盡其發揮：

  • 早餐：牛奶、酪梨、適量堅果
  • 午餐：瘦肉、五穀米、燙蔬菜
  • 晚餐：鮭魚、海鮮、奇異果
  • 經期調理：多攝取含Omage3、Omage6的食物，也可選擇含Omega3黑醋栗籽油或Omega6琉璃苣油(GLA)保健品來補充，做好經期前中後保養。

維持健康生活型態　保養從日常做起

除了飲食上鎖定關鍵營養素之外，從飲食、生活型態、自然老化或是不良生活習慣都會減少GLA，鄭秀卿營養師也提供生活作息也有一些保養觀念給妳參考：

  • 身體暖和：多利用襪子、圍巾、帽子，保持溫暖，避免身體受寒。遇到寒流來襲，準備個暖暖包也是非常重要。
  • 飲食均衡：經期間不宜吃辛辣、油炸、生冷食物，均衡飲食就是每天都要均衡攝取全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類六大類食物。
  • 避免過勞：經期間不宜過度操勞或進行劇烈運動，喝酒、熬夜更是要避免，保持充足的休息、睡眠時間充分。
  • 遠離壓力：保持心情愉悅遠離壓力，可以維持氣血正常運行，壓力也是情緒的來源，放鬆生活步調、聆聽音樂放鬆心情，都是舒壓良方。
維持健康生活型態 保養從日常做起
維持健康生活型態 保養從日常做起


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56044

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