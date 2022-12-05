遠離經痛！ 營養師：針對經痛的型態可攝取Omage3、Omage6

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（▲營養師鄭秀卿）
降低體內發炎反應，近年常被討論的GLA(Gamma- Linolenic Acid) γ次亞麻油酸可以幫上忙。GLA是一種多元不飽和脂肪酸，但是人體不能自行製造，必須從飲食中攝取；GLA也是女性生理調理的保健成分，其來源像是黑醋栗籽油有Omage3、琉璃苣油含Omage6，在抗炎症方面提供功效，營養師鄭秀卿建議月經期間攝取含Omage3、Omage6來舒緩經痛不適，在月經來時緩解經痛，微笑迎接女人每個月的好朋友。
營養師建議日常菜單這樣吃想從日常生活飲食調理當中攝取對的養分舒緩經痛，就要先了解那些食物對妳好呵護？營養師鄭秀卿說明，平時可以多補充含鈣、鎂、維生素D，維持血鈣濃度，有助舒緩經痛；針對部分原發性經痛的女性，和體內發炎的關聯較大，日常多攝取Omega3黑醋栗籽油或Omega6琉璃苣油，當中成分可以有效減弱發炎症狀；若是荷爾蒙不平衡的經痛症狀，則建議多補充鎂、鋅、維生素B6、維生素C、維生素E。
說了很多維生素，落實在三餐當中，鄭秀卿營養師也提供大家秒懂的攝食建議，當然也可以從中多加變化，關鍵營養素攝取，飲食變化和享受美味都可以盡其發揮：
- 早餐：牛奶、酪梨、適量堅果
- 午餐：瘦肉、五穀米、燙蔬菜
- 晚餐：鮭魚、海鮮、奇異果
- 經期調理：多攝取含Omage3、Omage6的食物，也可選擇含Omega3黑醋栗籽油或Omega6琉璃苣油(GLA)保健品來補充，做好經期前中後保養。
維持健康生活型態 保養從日常做起除了飲食上鎖定關鍵營養素之外，從飲食、生活型態、自然老化或是不良生活習慣都會減少GLA，鄭秀卿營養師也提供生活作息也有一些保養觀念給妳參考：
- 身體暖和：多利用襪子、圍巾、帽子，保持溫暖，避免身體受寒。遇到寒流來襲，準備個暖暖包也是非常重要。
- 飲食均衡：經期間不宜吃辛辣、油炸、生冷食物，均衡飲食就是每天都要均衡攝取全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類六大類食物。
- 避免過勞：經期間不宜過度操勞或進行劇烈運動，喝酒、熬夜更是要避免，保持充足的休息、睡眠時間充分。
- 遠離壓力：保持心情愉悅遠離壓力，可以維持氣血正常運行，壓力也是情緒的來源，放鬆生活步調、聆聽音樂放鬆心情，都是舒壓良方。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56044
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