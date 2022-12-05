56歲劉嘉玲女人味噴發！敬酒一動作「性感身材」全曝光
香港知名女演員劉嘉玲，西元1983年於香港出道，演出過數部經典香港電影、獲獎無數，曾以《阿飛正傳》榮獲法國南特影展「最佳女主角」、《狄仁傑之通天帝國》獲得第30屆香港電影金像獎「最佳女主角」、《過界》獲得大阪亞洲電影節「最佳女主角」等獎項。日前，劉嘉玲出席時尚盛宴，風姿卓越宛如女王駕到的氣勢，獲得滿堂彩。
記者黃雅琪/綜合報導
香港女星劉嘉玲現年56歲，她前陣子出席時尚界盛事「K11 NIGHT」，穿著一席黑色設計款細肩帶晚禮服，上面點綴著閃閃動人的裝飾物，禮服外面還披著一件同款式的繽紛斗篷，雙腿透過薄紗若隱若現好性感，豐滿的上圍也呼之欲出，劉嘉玲舉手投足之間，都展現出女王氣勢，既性感又充滿女人味艷壓群芳。
56歲劉嘉玲保養得宜，性感出席「K11 NIGHT」，獲得網友盛讚「流光溢彩、光彩照人」、「好美好耀眼」、「女王駕到」。這一場時尚盛會「K11 NIGHT」，邀請了眾多香港名人參加，同場出席的還有許久不見的「愛美神」黎姿（改名：馬黎珈而）、「百變天后」鄭秀文、甄子丹夫婦、澳門賭王何鴻燊的小女兒何超欣、「性感女神」邱淑貞的女兒沈月等人。