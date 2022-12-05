江澤民遺體「不給瞻仰」！專家分析習近平拒辦告別式原因

自豪感作祟？清零惹民怨　中國僅籲接種不願引進外國疫苗

▲中國不願使用西方國家製造的疫苗，有美國官員指出自豪感問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國不願使用西方國家製造的疫苗，有美國官員指出自豪感問題。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國強硬清零政策之下，近來多地民怨四起，甚至演變成「白紙革命」，在反封控訴求之下，各地逐步鬆綁防疫政策，同時極力呼籲提高老年人口的疫苗施打率，不過有美國情報官員指出，即使中國面臨著新冠疫情所帶來的種種挑戰，中國國家主席習近平仍不願意接受西方國家的疫苗。

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綜合外媒報導，近來中國各部分地區的每日新增確診數頻創新高，但在清零政策引發的反封控抗議潮以及經濟急劇放緩的餘波之下，部分城市開始逐步鬆綁防疫政策。

不過美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，3日在加州舉行的國防論壇上發表演說，指出儘管疫情對於中國的社會和經濟產生了影響，但是習近平仍不願向西方取得效力更強的疫苗，而是依賴較難以抵抗Omicron變異株的中國疫苗。目前中國仍未批准任何國外的新冠肺炎疫苗進入中國市場。

有一名美國官員向《路透社》表示，目前不會預期中國會批准西方疫苗，「中國這時讓國外疫苗開綠燈似乎不太可能，這是民族自豪感的問題，如果他們不得不走上這條路，往後就得對國際忍氣吞聲。」

隨著白紙革命爆發，中國當局上週突然取消廣州和重慶的防疫限制，深圳也在成都和天津提出搭乘大眾運輸不需出示核酸證明後跟進。為了平息民眾對於清零政策的憤怒，中國當局更呼籲加強老年人口疫苗接種計畫。

不過有專家認為，有研究顯示出中國疫苗不如外國疫苗有效，在鬆綁防疫政策的同時，可能將會帶來巨大風險。

中國為外國疫苗製造商在其國內分銷提供了兩條途徑，向國內製藥商進行全面技術轉讓或與當地合作夥伴在中國建立工廠，同時保持控制的底層技術。過去中國曾與莫德納（Moderna Inc）進行疫苗引進的協議，但因雙方無法達成共識，最後談判破裂。

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