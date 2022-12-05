自豪感作祟？清零惹民怨　中國僅籲接種不願引進外國疫苗

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不過美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，3日在加州舉行的國防論壇上發表演說，指出儘管疫情對於中國的社會和經濟產生了影響，但是習近平仍不願向西方取得效力更強的疫苗，而是依賴較難以抵抗Omicron變異株的中國疫苗。目前中國仍未批准任何國外的新冠肺炎疫苗進入中國市場。
有一名美國官員向《路透社》表示，目前不會預期中國會批准西方疫苗，「中國這時讓國外疫苗開綠燈似乎不太可能，這是民族自豪感的問題，如果他們不得不走上這條路，往後就得對國際忍氣吞聲。」
隨著白紙革命爆發，中國當局上週突然取消廣州和重慶的防疫限制，深圳也在成都和天津提出搭乘大眾運輸不需出示核酸證明後跟進。為了平息民眾對於清零政策的憤怒，中國當局更呼籲加強老年人口疫苗接種計畫。
不過有專家認為，有研究顯示出中國疫苗不如外國疫苗有效，在鬆綁防疫政策的同時，可能將會帶來巨大風險。
中國為外國疫苗製造商在其國內分銷提供了兩條途徑，向國內製藥商進行全面技術轉讓或與當地合作夥伴在中國建立工廠，同時保持控制的底層技術。過去中國曾與莫德納（Moderna Inc）進行疫苗引進的協議，但因雙方無法達成共識，最後談判破裂。