尷尬！蔣萬安當面邀一同跨年　柯文哲打槍：盡量不要找我

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蔣萬安說，他會建立暢通的溝通窗口，因此會請國民黨立委林奕華擔任交接小組召集人與市府對接，新團隊對於市府各局處各項業務與重大政策推行狀況，都希望能夠有清楚掌握，並就各局處業務屬性作通盤檢討，依照輕重緩急擬訂妥適對應。
蔣萬安提到，他一上任就會面對跨年晚會、春節與台灣燈會在台北，春節期間包括治安、交通、垃圾清運都攸關市民日常需求，因此接下來他會積極跟市府團隊了解規劃狀況，甚至要更精盡周延，確保市民在春節期間安心還要便民；另外，跨年晚會台灣燈會都是大型群眾活動，韓國梨泰院事件殷鑑不遠，一定要求安全至上，同時讓市民有舒適愉快體驗，所以相關人流管控疏導與現場人員配置，甚至大眾運輸接駁，都需即刻了解做妥善準備。
針對重大政策推動，蔣萬安說，包括許多重大工程延宕、招標不順、都更瓶頸、內湖交通改善、現有公有市場改建、士林北投科學園區招商及大巨蛋後續處置他都很重視，需針對細部資料與執行狀況及早了解，盼市府團隊準備完整資料，讓他們能夠即刻因應，他強調未來柯市府好的政策一定會延續，同時進行滾動式的檢討，希望在執行面上做到更完善、讓市民有感，追求好還要更好。
蔣萬安表示，將來柯文哲也會是他市政上的顧問，希望藉由柯的經驗多多交流。話說到此，蔣萬安也邀請柯文哲與他一同在北市跨年晚會跟市民倒數，「見證台北挺過疫情，還有迎接新年度的時刻。」
不過，柯文哲會後被問到，是否跨年會跟蔣萬安一起度過？柯卻說，他每年跨年晚會不是在家讀書就是睡覺，「我要不是當市長根本就不會來，呵呵呵」，他只是偶爾來參加，怎麼會參加這個，「盡量不要找我」。此話一出，惹得一旁的蔣萬安略顯尷尬。